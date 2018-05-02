Diğer
Kategoriler

Özel Harekatta şüpheli valiz alarmı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşı tarafına bırakılan valiz paniğe neden oldu. Şüpheli valiz bomba imha uzmanlarınca patlatıldı.

Özel Harekatta şüpheli valiz alarmı

02 Mayıs 2018 03:19

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşı tarafında park halinde olan bir tırın önünde valiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri müdürlük çevresinde ve olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alarak durumu bomba imha uzmanlarına bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel kıyafetler sonrası valize fünye yerleştirdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde valiz fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paniğe neden olan valizden çöp çıktı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç