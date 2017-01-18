Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti

Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti

Sancaktepe’de özel bir hastanede reflü ameliyatına giren 23 yaşındaki Yasin Uslu, hayatını kaybetti. Gencin yakınları ameliyat sırasında hastanın atar damarının kesildiğini iddia ederken, hastane yönetimi ise iddiaları yalanladı.

Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti

18 Ocak 2017 15:45
Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Henüz 23 yaşında olan ve özel bir hastanede laboratuar görevlisi olarak çalışan Yasin Uslu, Pazartesi günü Sancaktepe’de özel bir hastanede reflü ameliyatı oldu. Uslu ailesinin iddiasına göre doktorlar ameliyat sırasında Uslu'nun atar damarını kesti. Zor bir ameliyat süreci geçiren genç, bu sabah hayatını kaybetti. Yaşanan olay Yasin Uslu’nun yakınlarını yasa boğdu. Yasin Uslu'nun yakınları olayda büyük bir ihmal olduğunu savunarak hastaneyi suçladı.

Gencin babası Yaşar Uslu, “Biz Yasin Uslu’yu Pazartesi günü reflü ameliyatı için Sancaktepe’de özel bir hastaneye götürdük. Bize 'yarım saatlik bir ameliyatı var' dediler. Kapalı ameliyat olacaktı. Kapalı ameliyat yapılırken, kamera için delik açılması sırasında atar damarını patlatıyorlar. Ondan sonra da kan kaybı yaşıyor. Sonra müdahale için açık ameliyata başlıyorlar. Atar damarı dikemedikleri için çocuğum kan kaybından orada nabzını kaybediyor. Sonra yoğun bakıma alınıyor. Biz baskı yapınca devlet hastanesine sevk edildi. Ve oradaki ameliyatın ardından tekrar aynı hastaneye geldi. Bugün sabah saatlerinde bize ölüm haberini verdiler. Doktor'un büyük bir ihmali var” dedi.

Hastane yönetimi ise hasta yakınlarının iddialarını yalanladı. Ameliyat sırasında hastanın değerlerinin hızla düştüğünü ve bu nedenle açık ameliyat yapmak zorunda kaldıklarını anlatan hastane yetkilileri, atar damar kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
Yasin Uslu’nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yasin Uslu’nun ailesi ise gerekli hukuki girişimlerde bulunacağını bildirdi.

Mustafa Esen-Metin Başar
 

Etiketler: Sancaktepe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!