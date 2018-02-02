Özel Hava Alay Komutanlığı davasında karar! 7 sanığa müebbet

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmayan bazı sanıkların beyanları alındı. Daha sonra Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanıkların son sözlerini sordu. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Duruşmaya verilen 2 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan, Harun Yıldız, Ramazan Gürkaynak, Fikret Girgin ve Özalp Yeşil’in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar Türkay Bilge, Soner Erol, Umut Taşçı, Süleyman Ektaş, Veli Tüven, Murat Yeşilyurt ve Emre Demir’i de aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, takdir indirimine giderek cezayı müebbet hapse çevirdi. Sanık Mustafa Güngör’e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, takdir indirimine giderek cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan ve Ramazan Gürkaynak’a "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12 yıl, sanık Emre Demir’e ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, dijital materyallerin çözümlerinin gelmemiş olmasından dolayı sanıklar Temel İlter Pala, Emre Kahraman, Eray Hazır, Mustafa Çokangın ve Yücel Fındık’ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı. Söz konusu 5 sanığın yargılanmalarına devam edilecek.