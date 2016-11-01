Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na muvazzaf subay ve astsubay alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na muvazzaf subay ve astsubay alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.
Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat polisi yetiştirmek üzere ve 28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi okul mezunlarından 10…