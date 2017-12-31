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Özel Miray Bakım Merkezinde Yangın

Ordu'nun Ünye ilçesi yüceler mahallesinde bulunan Özel Miray Bakım Evinde yangın çıktı.

Özel Miray Bakım Merkezinde Yangın

31 Aralık 2017 07:42

Edinilen bilgiye göre gece 02:00 sularında müdüriyet odasında bulunan elektronik aletlerden çıktığı tahmin edilen yangın Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye amirliği ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Bakım evinde bulunan 65 kişi hemen Bakım evi görevlilerince yan binaya alınarak güvenlikleri sağlandı. Olayda herhangi biri yaralanmazken alt katta bulunan oda kullanılamaz hale geldi. maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. 

Etiketler: bakım merkezi

 

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