Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Özel öğrenciler BTÜ’de eğitime başladı

Özel öğrenciler BTÜ’de eğitime başladı

Bursa Orhangazi Üniversitesi (BOÜ) ve diğer kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerinden Bursa’da okumak isteyenler,’özel öğrencilik hakkı’ ile Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) eğitime başladı.


17 Ekim 2016 16:29

BOÜ ve diğer kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerden Bursa’da okumak isteyenlere ’özel öğrencilik’ hakkı verilirken, BTÜ Bursa’da ’koordinatör üniversite’ olarak, başvuruları alıp bütün süreci tamamladı. Öğrencilerin yerleştirilmeleri, intibakları ve müfredatlarının problemsiz sürdürülmesi konusunda son derece özverili şekilde çalıştıklarını belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, kapatılan vakıf üniversitelerinden kendilerine başvuran öğrencilerin hiçbir şekilde zarar görmemesi ve mevcut BTÜ öğrencilerinin de olumsuz etkilenmemesi için imkanlar dahilinde ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi. Karademir, "Yapılan çalışmalar sonunda BTÜ’de toplamda 20 bölüm, programa önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere 729 özel öğrenci kabul edildi. Uludağ Üniversitesi ile yapılan koordinasyon sonunda Uludağ Üniversitesi programlarına da özel öğrenci olarak 607 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Aynı süreç kapsamında BTÜ’ye ayrıca 85 yabancı uyruklu öğrencide kayıt yaptırmıştır" dedi. Karademir, özel öğrencilerle yaptığı buluşmada ise gelinen noktayı ve sürecin nasıl yürütüleceği hakkında detaylı olarak bilgi verdi.

Etiketler: Bursa Orhangazi Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!