BOÜ ve diğer kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerden Bursa’da okumak isteyenlere ’özel öğrencilik’ hakkı verilirken, BTÜ Bursa’da ’koordinatör üniversite’ olarak, başvuruları alıp bütün süreci tamamladı. Öğrencilerin yerleştirilmeleri, intibakları ve müfredatlarının problemsiz sürdürülmesi konusunda son derece özverili şekilde çalıştıklarını belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, kapatılan vakıf üniversitelerinden kendilerine başvuran öğrencilerin hiçbir şekilde zarar görmemesi ve mevcut BTÜ öğrencilerinin de olumsuz etkilenmemesi için imkanlar dahilinde ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi. Karademir, "Yapılan çalışmalar sonunda BTÜ’de toplamda 20 bölüm, programa önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere 729 özel öğrenci kabul edildi. Uludağ Üniversitesi ile yapılan koordinasyon sonunda Uludağ Üniversitesi programlarına da özel öğrenci olarak 607 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Aynı süreç kapsamında BTÜ’ye ayrıca 85 yabancı uyruklu öğrencide kayıt yaptırmıştır" dedi. Karademir, özel öğrencilerle yaptığı buluşmada ise gelinen noktayı ve sürecin nasıl yürütüleceği hakkında detaylı olarak bilgi verdi.