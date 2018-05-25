Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye sağlık desteği

Tüm dünyada yer alan ve yaygın bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Özel Olimpiyatlar’ın Türkiye Akredite Kuruluşu, 2019 Abu Dabi Dünya Yaz Oyunları hazırlık kampı için Kıbrıs’a geldi. Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye, Kıbrıs’taki kamp süresi boyunca sağlıkla ilgili destek veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, olimpiyatlarda yarışacak tüm sporcuları geniş kapsamlı sağlık taramasından geçirerek, sporcuların performans düzeylerini olumsuz etkileyen faktörleri belirledi.

Kamp boyunca sağlık desteği

Özel Olimpiyatlar Türkiye ile bağlantı kurarak kamp süresi boyunca sağlık hizmeti vermesine aracı olan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Ody. Ebru Kösemihal konu ile ilgili yaptığı açıklamada,“Her yıl düzenli olarak Kıbrıs’a gelen ve 2019’da da Abu Dabi’de yapılacak uluslararası özel olimpiyatlara katılacak olan Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin özel ve partner sporcularına, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak sağlıkla ilgili destek verdiklerini belirtti.

Didem Ünsür: “Amacımız zihinsel engelli bireyleri sosyal hayata katmak”

Özel Olimpiyatlar Türkiye hakkında bilgiler içeren açıklamalarda bulunan Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, Özel Olimpiyatlar’ın 1960’lı yıllarda Amerika’da kurulduğunu, Türkiye’nin ise 35 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Didem Ünsür açıklamalarına şöyle devam etti: “Özel Olimpiyatlar Türkiye’de tek bir amacımız var. O da zihinsel engelli bireyleri kapalı bulundukları dar kapıların ardından ve çizilen sınırlardan çıkararak sosyal hayata katmak. En önemli amacımız spor. Spor ve sağlık bilindiği üzere ayrılamaz. Sporcularımızı şu anda Abu Dabi’de yapılacak olan 2019 Dünya Yaz Oyunları için hazırlama hedefindeyiz. Bu sebeple de çalışmalarımızı sürdürebilmek için Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta gerçekleştireceğimiz kamp süresi boyunca sağlık desteğinde bulunacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi aynı zamanda sporcularımızın tüm sağlık taramalarını da üstlendi.”

“Türkiye’den karma 35 sporcu var”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün : “Kıbrıs’ta bulunmamızın amacı önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan yaz olimpiyatları. Olimpiyatlara hazırlanabilmek için buradayız. Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin atletizm, bocce, masa tenisi ve karma futbol branşlarında toplamda 35 sporcusu var. Sporcularımızın yoğun antrenman programı bulunmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık taramasından geçen sporcular umarım olimpiyatlardan başarıyla geri dönecekler”