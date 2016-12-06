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Özel otomobil otobanda takla attı: 3 yaralı

Bursa'da, otobanda takla atan araçta bibebek ri 3 kişi yaralandı.

Özel otomobil otobanda takla attı: 3 yaralı

06 Aralık 2016 13:20

Kaza, Bursa-İzmir otobanının Görükle girişinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan Kaya idaresindeki 10 K 5758 plakalı araç, otoban girişinde kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak durabildi. Kazada, sürücü Rıdvan Kaya ve 1 yaşındaki bebekleri Ceyda ile araçtan fırlayan 41 yaşındaki eşi Dilek Kaya yaralandı.

112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan yaralılar, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilek Kaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Zafer Peker


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