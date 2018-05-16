Özel sektör-üniversite arasında stratejik iş birliği

Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer “OYAK’ın Ar-Ge stratejileri ve teşvikleriyle kendi alanımızda, tarımda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye odaklandık. GTÜ’nün akademisyenleri ve araştırmacıları ile birlikte ciddi projelere imza atacağız. Ortaya çıkarılacak ürünlerle ülke ekonomisine ve ihracata katkı sağlamanın gururunu yaşayacağız” diye konuştu.

OYAK, farklı sektörlerde katma değer oluşturan projelerle ülke ekonomisini güçlendirmek ve dünyayla yarışabilmek adına gerçekleştirdiği Ar-Ge projelerine yenisini ekledi. OYAK’ın ‘Milli Tarım’ hedefiyle çalışan şirketi Hektaş, Gebze Teknik Üniversitesi’yle (GTÜ) iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında; teknik, laboratuvar altyapıları ve bilim insanlarının ortak katkılarıyla bitki koruma, bitki besleme, akıllı tarım uygulamaları ve tohum ıslahı ile ilgili Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilerek tarımda verimin artırılması sağlanacak. Çalışmalar sonucu ortaya çıkarılacak yeni ürünlerin sadece Türkiye’de kullanılması değil ihraç edilmesi de planlanıyor.

“Tarımda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye odaklandık”

Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Geleceğin güçlü Türkiye’sini oluşturma yolunda bitki koruma ve besleme başta olmak üzere tarım teknolojilerinde dışa bağımlılığı minimum düzeye indirmek için katma değerli projeler ortaya çıkarmamız ve bunu dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in de bu vizyonla yürüttüğü çalışmalar ve direktifleri doğrultusunda tüm grup şirketlerinde yakın zamanda gerçekleştirilen atılımlar bize cesaret veriyor. Bu bilinçle, OYAK’ın Ar-Ge stratejileri ve teşvikleriyle kendi alanımızda, tarımda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye odaklandık” diye konuştu.

Kısa zaman önce Ar-Ge merkezi kimliğine sahip olan Hektaş’ın GTÜ’nün akademisyenleri ve araştırmacıları ile birlikte önemli projelere imza atacağını belirten Ortakçıer, “Gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, ilk etapta aktif maddeleri sentezleme çalışmalarına başlanacak ve endüstrileştirilmesi sağlanarak bu tür ürünlerdeki dışa bağımlılık ve olası riskler azaltılacak. Ortaya çıkarılacak ürünlerle ülke ekonomisine ve ihracata katkı sağlamanın gururunu yaşayacağız” dedi.

Her teknolojik alanda olduğu gibi tarım teknolojisinde de Ar-Ge’nin çok önemli olduğunu belirten Gebze Teknik Üniversitesi Rektör (vekaleten) Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise “OYAK ve Hektaş’a tarım sektörüne katkıları ve üniversitemizle gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. OYAK’ın son dönemdeki Ar-Ge vizyonu ve hedefleriyle üniversitemizin hedeflerinin örtüşmesi sayesinde tüm sektörlere örnek olacak bir özel sektör-üniversite iş birliği ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

İş birliği çerçevesinde ürün odaklı olarak bilgi ve bilim üretiminin ilk temellerinin atılmış olacağını belirten Aslan, sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu protokol kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi, bulunduğu stratejik konum, güçlü alt yapı ve akademik personeliyle hem araştırma-geliştirme hem de eğitimde Hektaş’a kapılarını açmış oluyor. Böylece her iki kurum çalışanları protokol kapsamında birlikte gerçekleştirecekleri projelerle ülkemizin tarımda ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi için ortak çalışma ve projelerde görev alacaklar. Öncelikle bölgemizin olmak üzere ülkemizin ilgili alanındaki sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üretecekler. Bu bağlamda geldiğimiz noktadan itibaren hedefimiz; imzalanan protokol çerçevesinde, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak olacaktır.”