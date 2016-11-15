Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Eylül ayı 'Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Verileri'ni açıkladı. Buna göre; Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,2 milyar dolar artarak 207,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 540 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,2 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 825 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 701 milyon dolar artışla 4,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,3 milyar dolar azalışla 11,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 691 milyon dolar artışla 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,7 milyar dolar artarak 155,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 16,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 207,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'inin dolar, yüzde 34,5'inin euro, yüzde 4,9'unun Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 45'inin dolar, yüzde 33,8'inin euro, yüzde 20,8'inin Türk lirası ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 207,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,3'ünün finansal kuruluşların, yüzde 48,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 16,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

