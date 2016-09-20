Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Temmuz ayı ’Özel Sektörün Yurt dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,2 milyar dolar artarak 206,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,9 milyar dolar azalarak 18,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar dolar artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 741 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 774 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 18 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 12,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 729 milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,7 milyar dolar artarak 155,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,4’ünün ABD doları, yüzde 34,5’inin Euro, yüzde 5,0’ının Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,5’inin ABD doları, yüzde 30,4’ünün Euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 206,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 51,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 48,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 18,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 85,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 14,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

