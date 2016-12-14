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Özel sektörün yurtdışı kredisi Ekim'de uzun vadeli arttı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Ekim sonu itibarıyla, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,3 milyar dolar artarak 207,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.


14 Aralık 2016 10:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre; Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,3 milyar dolar artarak 207,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,7 milyar dolar azalarak 16,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 618 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,2 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 682 milyon dolar artışla 4,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,0 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 37 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar dolar azalışla 11,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolar artışla 3,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,3 milyar dolar artarak 155,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 16,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 207,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,5’inin dolar, yüzde 33,7’sinin euro, yüzde 4,8’inin Türk lirası ve yüzde 2,0'ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 46,0’ının dolar, yüzde 32,4'ünün euro, yüzde 21,2'sinin Türk lirası ve yüzde 0,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 207,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,7'sinin finansal kuruluşların, yüzde 48,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 16,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 18,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.
 


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