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Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde yapılan açılış töreni start aldı. Yarışlar yarın sona erecek.

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

25 Nisan 2018 18:58
Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı - Tıkla İzle

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun organize ettiği yüzme şampiyonası Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde başladı. Şampiyonada 81 ilden 86 kulübü temsilen 111 (Down Sendromlu, Otizmli ve Mental) sporcu, 86 idareci ve antrenör olmak üzere toplam 197 kişi yer alacak. Yarışların açılış töreni bugün yapıldı. Turnuvada yarışan sporcular geçiş töreni yaparken, bazı öğrenciler de dans gösterilerinde bulundu. 

Açılış törenin ardından sporcular havuza geçti ve yarışmalarını gerçekleştirdi. Şampiyonada sporcuları, aileleri yalnız bırakmadı. Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak yarışlardan sonra sona erecek.  

Oğuzhan Ort

 

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