Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun organize ettiği yüzme şampiyonası Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde başladı. Şampiyonada 81 ilden 86 kulübü temsilen 111 (Down Sendromlu, Otizmli ve Mental) sporcu, 86 idareci ve antrenör olmak üzere toplam 197 kişi yer alacak. Yarışların açılış töreni bugün yapıldı. Turnuvada yarışan sporcular geçiş töreni yaparken, bazı öğrenciler de dans gösterilerinde bulundu.

Açılış törenin ardından sporcular havuza geçti ve yarışmalarını gerçekleştirdi. Şampiyonada sporcuları, aileleri yalnız bırakmadı. Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak yarışlardan sonra sona erecek.

Oğuzhan Ort