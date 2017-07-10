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Özel yurt fiyatlarına topluca ulaşın

Lisans Yerleştirme Sınavının bitmesiyle binlerce öğrenci aynı soruya cevap aramaya başladı.

Özel yurt fiyatlarına topluca ulaşın

10 Temmuz 2017 15:30

Lisans Yerleştirme Sınavının bitmesiyle binlerce öğrenci aynı soruya cevap aramaya başladı. Hangi üniversiteyi tercih etmeliyim? Hangi şehirde yaşamak daha avantajlı? Öğrenciler bazı durumlarda bu ikinci soruyu gözden kaçırabilmektedir.

Yerleştiği üniversitenin bulunduğu şehir hakkında pek fikri olmayan öğrenciler için barınma konusunda soru ve sorunlar başlıyor. Üniversitenin bulunduğu ilde  kaç tane devlet yurdu var, özel yurtların özellikleri nasıl, üniversiteye mesafeleri nasıl, fotoğraflarda anlatıldığı gibi mi, nasıl bir çevresi var... Bu sorular öğrenciler için de aileler için de büyük önem arz ediyor.

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde çok sayıda yurt bulunmaktadır. Bu kadar çok sayıda yurdu mesafelerine, hizmetlerine ve en önemlisi fiyatlarına göre karşılaştırabilecek bir rehber siteye ihtiyaç duyuluyor. Özel yurtlar konusunda internette çok fazla bilgi kirliliği bulunuyor. Çok sayıda rehber site bulunsa da bu sitelerin çoğu eksik ve yanlış bilgi içeriyor.

Bu sitelerin içerisinde yurtlarfiyatlar.com, gerek tasarımı ve kullanım kolaylığıyla gerekse odalara göre fiyat bigisi vermesiyle ön plana çıkıyor.

Yurtlarfiyatlar.com aracılığıyla üniversitelerini seçip o bölgeye en yakın yurtları bulabilirsiniz, hatta harita üzerinde görüntüleyebilir ve fiyat bilgisini edinebilirsiniz.

Türkiye’de oda bazlı yurt tanıtımı yapan ilk ve tek site olan yurtlarfiyatlar.com üzerinden istediğiniz oda özelliklerine göre detaylı yurt araması yapabilirsiniz.

Yurt ücretlerine ücretsiz ve topluca erişmek için Ad-Soyad-CepTelefonu ve Üniversite Kampüsünüzü sisteme bildirmeniz yeterli oluyor.

Yurt arama döneminin başladığı şu dönemde yurtlarfiyatlar.com’u öğrencilere ve velilere duyurmayı bir borç biliyoruz.

Kaynak: yurtlarfiyatlar.com


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