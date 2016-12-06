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Özelleştirme İdaresinden TL kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tüm ihalelerin artık Türk Lirası ile yapılacağını duyurdu.

Özelleştirme İdaresinden TL kararı

06 Aralık 2016 16:25

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak, Türkiye’nin kendi milli parasını kullanma politikası çerçevesinde, bundan böyle ihalelerimiz Türk Lirası ile gerçekleştirilecektir. Türk Lirasına hak ettiği değeri vererek yola devam etmenin, özelleştirme uygulamalarına olumlu etki sağlayacağı ve hızını kesmeden artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Süreci devam eden tüm ihalelerimizde ihale bedeli, teminat bedeli ve diğer tüm ödemelerde Türk Lirasına geçiş prosedürü yapılacaktır" denildi.

Etiketler: ÖİB


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