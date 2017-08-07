Özelmacıklı: 'Atatürk Havaalanı kongre merkezi olmalı'

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan 3’üncü Havaalanının hizmete girmesinin ardından, Atatürk Havaalanı’nın, İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirtti. Alanın konut yada AVM olmayacağını, fuar alanı olarak düşünüldüğünü söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2009 yılındaki Çevre Düzeni Planı ile, Basın Ekspress hattı üzerinde MİA imarı ile birçok proje ve otel yapıldığını belirterek, “Atatürk havaalanının boşalması ile doğabilecek boşluklar için önceden planlamalar başlamalı. Bu alan gerçek bir kentsel dönüşüm projesi ile emlak piyasalarını tetikleyecek, hem yatırımcıları hem de turistleri çekebilecek mega projelere ev sahipliği yapmalı” dedi.

“Uluslararası kongre merkezi olmalı”

Atatürk Havaalanın yerinin büyük bir kongre merkezleri olarak değerlendirebileceğini belirten Özelmacıklı, “Kongre turizmi yıl geneline yayılan, otellerin doluluğunu olumlu derecede etkileyen, yan sektörler ile şehrin tümünü etkileyen, yüksek yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Her yıl yaklaşık yüzde 10 artan uluslararası kongre sayısındaki Avrupa’daki büyük potansiyel Türkiye’ye çekilebilir. Bu 3’üncü Havaalanının da aynı zamanda verimliliğini artıracaktır” dedi.

“Salonlarımızdaki kapasite yetersiz

Mustafa Hakan Özelmacıklı, mevcut kongre salonlarının ve kapasitelerin dünyadaki benzerlerinin çok altında olduğunu belirterek, “2016 yılı kongre istatistik raporuna göre İstanbul sadece 62 kongre ile Dünya’da 39. Sırada yer alıyor. Sahip olduğumuz ulaşılabilirlik, konaklama olanaklarımız, tarihi ve kültürel değerlerimiz ile bu potansiyeli ülkemize çekebiliriz” diye konuştu.

“Konaklama kapasitemiz artıyor”

Özelmacıklı, İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış işletme belgelisi bulunan 536 tesiste 107 bin 267 yatak kapasitesi var. Yatırım belgesi almış ve inşası devam eden 55.469 yatak kapasitesine sahip 188 tesis var. Konaklama kapasitemiz artıyor lakin bunu doldurmamız gerekiyor. İstanbul’a bu yılın ilk 6 ayında 206 ülkeden, 4.385.153 yabancı ziyaretçi geldi ve 3.480.197’si de Atatürk Havaalanını kullandı. Bu sayılar kongreler ile artmalı” dedi.