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Özelmacıklı Türk vatandaşlığı uygulamasındaki düzenlemeyi değerlendirdi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yürütmede bulunan yönetmelik hakkında değerlendirmede bulundu.

Özelmacıklı Türk vatandaşlığı uygulamasındaki düzenlemeyi değerlendirdi

02 Ocak 2018 11:45

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yürütmede bulunan yönetmelik hakkında değerlendirme yaptı. Özelmacıklı, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. 12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9601 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte “En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştı" dedi.

"Değerleme raporları 1 ay geçerli"

Yabancıların taşınmaz edinimi sırasında sunacakları raporun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en az bir ay öncesine ait olması gerektiğini belirten Özelmacıklı, "Daha önceki uygulamada raporun o yıla ait olması yeterli kabul ediliyordu. Bu süre son 1 aya çekilmiş oldu. Taşınmazın piyasa değerini gösterir raporu gene SPK onaylı değerleme şirketleri hazırlayacaklar. Edinimi tamamlanmış yerlerde ise o tarihteki değeri dikkate alan raporlar sunulacak. Taşınmazın Amerikan Doları cinsinden değerleme raporunda yer alan değerinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru üzerinden esas alınacak" diye konuştu.

"Terkin aşamasında nüfustan onay alınacak"

Türk vatandaşlığına geçiş çerçevesinde taşınmazı satın alan kişinin edinim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile taşınmazı satmayacağını taahhüt ettiğini ve bunun tapu kütüğünde beyanlar hanesine işlendiğini dile getiren Özelmacıklı, "Üç yıllık süre sonrasında bu beyanın kaldırılmasının talep edilmesi durumunda, tapu sicil müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerinden onay alacaklar. Alınacak cevaba göre de terkin işlemini yapacaklar" şeklinde konuştu.
 

 

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