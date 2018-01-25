Özen: 'Sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz'

Onur Market’te, 2017’nin 4’üncü çeyrek toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Perakende sektörünün öncüsü ve sözcüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Onur Market’te değerlendirme toplantısında 2017’deki değişim trendlerinin tespiti yapılırken, 2018 için değişen müşteri taleplerine göre verilen stratejiler aktarıldı. Toplantının açılışında konuşan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen, sektörü değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sektörde güçlü olanların değil değişime ayak uyduranların ayakta kaldığına dikkat çeken Ekrem Özen, kendilerinin de değişim içinde olduklarını ifade etti. Toplantı başkanların, grup direktörlerinin, müdür ve yöneticilerin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri iş sunuşları ve 2018 için planladıkları hedeflerin sunumlarıyla devam etti.

“Sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz”

Toplantının kapanışında konuşan Perakende Grup Başkanı Cemal Özen, Onur Market’in topluma ve perakende dünyasına mal olmuş, sektörde işini iyi yapan ve ülkenin en önemli perakende şirketlerinden biri olduğunu, bundan sonrada sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Tüm operasyonlarını fark oluşturacak şekilde alışverişçilerinin beğeni ve kolaylığına sunmalarını ifade eden Perakende Grup Başkanı Cemal Özen, özel hazırlanmış olan kırmızı kalpleri tüm katılımcılarla kaldırarak 2018’in yeni sloganını açıkladı. ‘Müşteri Kalbimizdir’ sözüyle, perakende sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmesi için, Onur Market müşterilerinin hayati önemini vurgulayan Cemal Özen, her gün işlerini daha iyi yaptıklarını ancak en iyi olmak hedeflerinin başında geldiğini ifade etti. Cemal Özen konuşmasında, ‘Yarının Perakendecisi’ olma yolunda olduklarını vurgularken, daha iyiye, en iyiye varmak için çalışacaklarının sözünü verdi.