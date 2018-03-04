(Özet) Fenerbahçe Doğuş 80- 60 Galatasaray Odeabank Maç Sonucu ve Özeti | FB GS kaç kaç bitti?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 80-60'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı ve ilk üç dakika Galatasaray’ın 4-2 üstünlüğü ile geçildi. Daha sonra hücumda toparlanan Fenerbahçe; Vesely ve Guduric’in art arda basketleri öne geçerek skoru 11-6 yaptı. Son anlarda Wanamaker ile Datome’un sayılarıyla sarı-lacivertliler, periyodu önde tamamladı.

İkinci periyoda Melih ve Ali Muhammed’in basketleri başlayan Fenerbahçe, farkı 8’e çıkardı: 23-15. Galatasaray, daha sonra Summers ve Renfroe’nın sayılarıyla farkı azalttı: 23-19. Savunmada rakibini durduran sarı-lacivertliler, Datome ve Melli’nin dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Son anları karşılıklı basketlerle geçilen periyotta Fenerbahçe, devreye 37-31 önde girdi.

Üçüncü periyota Hardy ve Can’ın basketleri ile başlayan Galatasaray, skoru 40-36’ya getirdi. Hücumda daha etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 5 dakika 46 saniye kala Henderix ile pota altından bulduğu sayı ile farkı 2’ye indirdi: 43-41. Savunmada rakibini durduran Fenerbahçe, Datome, Ahmet ve Wanamekar’ın sayılarıyla farkı tekrar açtı: 50-41. Son anlarda sarı-kırmızılılar, farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Doğuş, periyodu 56-51 üstün tamamladı.

Son periyoda taraftarının da desteği ile iyi başlayan Fenerbahçe, Ahmet ve Sinan basketleri ile 6-0'lık seri yakaladı ve farkı çift hanelere yükseltti: 62-51. Maçın geri kalanın Galatasaray farkı kapatmaya çalışsa da sarı-lacivertliler, parkeden 80-60'lık skora galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte Fenerbahçe üst üste 3, toplamda da 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 12. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmada Galatasaray'dan Hardy ile Fenerbahçe’den Ahmet 21 sayı ile oynadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal xx, Ozan Çakar xx, Mehmet Şahin xx

Fenerbahçe Doğuş: Melli xx 6, Barış x, Melih xx 7, Wanamaker xx 7, Ege x, Nunnally x 3, Guduric xx 7, Vesely x 4, Sinan x 4, Ali Muhammed xx 6, Ahmet xxx 21, Datome xxx 15

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 21, Taylor xx 3, Juskevicius xx 4, Mehmet x, Hendrix xx 8, Ege x 2, Renfroe xx 7, Caner x 2, Summers xx 11, Göksenin x

Başantrenör: Oktay Mahmuti

1. Periyot: 18-13 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 37-31 (Fenebrahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 56-51 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

