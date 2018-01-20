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ÖZET İZLE: Adana Demirspor 0-2 Balıkesirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Adana Demirspor Balıkesirspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor karşılaştı. Adana Demirspor Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor Balıkesirspor geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Adana Demirspor 0-2 Balıkesirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Adana Demirspor Balıkesirspor kaç kaç bitti?

20 Ocak 2018 22:55

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Mücadeleden konuk takım 2-0 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

41. dakikada Sedat’ın uzaktan sert şutunda kaleci Kurtuluş topu iki hamlede kontrol etti.

46. dakikada Abdulkadir’in uzun pasında topla buluşan Sedat'ın ceza sahası içinde çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

52. dakikada defansta Lingane’nin hatasında topu kapan Abdulkadir Özgen’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Kamil Çetin xx

Adana Demirspor: Kurtuluş x, Tolgahan x (Mustafa dk. 75 x), Lalawele x, Lingane x, Joseph x, Adil x, Batuhan x, Savaş xx, Mendy x, Sezer x, Atabey x

Yedekler: Nusret, İsmail, Uğurcan, Canpolat
Teknik Sorumlu: Kubilayhan Yücel

Balıkesirspor Baltok: Atilla xxx, Nizamettin xx, Furkan xx, Abdulkadir xxx, Sedat xxx, Oğuz xx, Uğur xx, Otto xxx (Muhammed dk. 79 x), Glumac x (Oğuzhan dk. 49 x), Bülent xx, Foxi xx (Mehmet dk. 72 x)

Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Doğa, Abeka

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Sedat (dk. 46), Abdulkadir (dk. 51) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Adil, Savaş, Lalawele, Mehmet (Adana Demirspor), Atilla (Balıkesirspor Baltok)

Cemil Serezli 

 

 

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