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ÖZET İZLE: Adana Demirspor 1-2 Giresunspor|Adana Demirspor Giresunspor Geniş Özeti ve Golleri İzle

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor sahasında Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleden konuk takım 2-1 galip ayrıldı.

ÖZET İZLE: Adana Demirspor 1-2 Giresunspor|Adana Demirspor Giresunspor Geniş Özeti ve Golleri İzle

29 Ekim 2017 18:01

Maçtan Dakikalar

2. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Atabey'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19. dakikada Abdulkadir’in hatasını iyi değerlendiren Korkiskho'nun plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada Aykut’un orta-şut karışımı vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Dimitriadis'e çarpan top ağlara gitti. 0-2.

73. dakikada Mendy’nin sağ kanattan ortasında Lalawele’nin kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.

90+2. dakikada Mendy'nin ortasında Sezer'in gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Süleyman Özay xx, Samet Çavu xx

Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan Erdoğan xx, Lalawele xx, Lingane x (Tolgahan dk. 82 ?), Joseph x, Abdulkadir x, Loemba x (Savaş dk. 60 x), Erhan x, Mendy x, Sezer xx, Atabey x

Yedekler: Kurtuluş, Yiğit İncedemir, Umut, Mustafa, Canpolat, Batuhan, Can

Teknik Direktör: Giray Bulak

Akın Çorap Giresunspor: Anıl xx, Caner xx (Berkan dk. 80 ?), Aykut xx, Dimitriadis xx, Korkishko xx (Mert dk. 89 ?), Dialiba xx, Jones xx (Recep dk. 57 x), Sinan xx, Nascimento xx, Çağlar xx, Hüsamettin xx

Yedekler: Fevzi, Mehmet, Oğuzhan, Mertcan, Onur, Fatih, Özgür

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Korkiskho (dk. 19), Dimitriadis (dk. 33) (Akın Çorap Giresunspor), Sezer (dk. 90+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Caner, Hüsamettin, Aykut, Recep (Akın Çorap Giresunspor), Erhan (Adana Demirspor)  

Cemil Serezli
 

Etiketler: Adana Demirspor Giresunspor özet izle, Adana Demirspor golleri

 

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