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ÖZET İZLE: Adana Demirspor 1-3 Boluspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Adana Demirspor Boluspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Boluspor karşılaştı. Adana Demirspor Boluspor maçı kaç kaç bitti, Adana Demirspor Boluspor geniş özet ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Adana Demirspor 1-3 Boluspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Adana Demirspor Boluspor kaç kaç bitti?

18 Şubat 2018 20:13

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden Boluspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

14. dakikada Adana Demirspor’da Mendy’in sol kanattan ortasında Tambe’nin vuruşunda top yan direkten döndü.

17. dakikada Adana Demirspor’da Sergiy’in ceza alanı içerisinde Sefa’yı düşürdü, hakem Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Poepon topu filelerle buluşturdu. 0-1

56. dakikada Adana Demirspor’da Tambe’nin pasında Kubilay’ın ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

64. dakikada Boluspor’da Mustafa’nın yerden ortasına gelişine vuran Poepon meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-2

81. dakikada Adana Demirspor’da Adil’in ortasında Atabey Çiçek’in yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

85. dakikada Boluspor’da Bentley ara pasında Melih karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Karabaş xx, Orkun Aktaş xx, Bilal Gölen xx

Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan xx, Adil x, Erhan x, Sezer x, Kubilay x (Yiğit dk. 78 x), Lalawele x (Aydın dk. 46 x), Tambe x, Gege x, Sergiy x (Atabey dk. 63 x), Mendy xx

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Savaş, Erkam

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Boluspor: Gökhan xx, Göksu, Renato xxx, Alim xx (Diarra dk. 46 x), Umut xx, Özgür xx, Melih xxx, Sefa xx (Bentley dk. 68 x), Burak xxx, Mustafa xx (İshak dk. 81 x), Poepon xxx

Yedekler: Sabri, Diarra, Franco, Furkan, İrfan, Ahmethan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Poepon (dk. 17 ve 64), Melih (dk. 85) (Boluspor), Atabey (dk. 81) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Sefa, Burak (Boluspor) 

Cemil Serezli
 

 

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