ÖZET İZLE: Adana Demirspor 1-3 Boluspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Adana Demirspor Boluspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden Boluspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.
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Maçtan dakikalar
14. dakikada Adana Demirspor’da Mendy’in sol kanattan ortasında Tambe’nin vuruşunda top yan direkten döndü.
17. dakikada Adana Demirspor’da Sergiy’in ceza alanı içerisinde Sefa’yı düşürdü, hakem Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Poepon topu filelerle buluşturdu. 0-1
56. dakikada Adana Demirspor’da Tambe’nin pasında Kubilay’ın ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
64. dakikada Boluspor’da Mustafa’nın yerden ortasına gelişine vuran Poepon meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-2
81. dakikada Adana Demirspor’da Adil’in ortasında Atabey Çiçek’in yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
85. dakikada Boluspor’da Bentley ara pasında Melih karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Karabaş xx, Orkun Aktaş xx, Bilal Gölen xx
Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan xx, Adil x, Erhan x, Sezer x, Kubilay x (Yiğit dk. 78 x), Lalawele x (Aydın dk. 46 x), Tambe x, Gege x, Sergiy x (Atabey dk. 63 x), Mendy xx
Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Savaş, Erkam
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Boluspor: Gökhan xx, Göksu, Renato xxx, Alim xx (Diarra dk. 46 x), Umut xx, Özgür xx, Melih xxx, Sefa xx (Bentley dk. 68 x), Burak xxx, Mustafa xx (İshak dk. 81 x), Poepon xxx
Yedekler: Sabri, Diarra, Franco, Furkan, İrfan, Ahmethan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Poepon (dk. 17 ve 64), Melih (dk. 85) (Boluspor), Atabey (dk. 81) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Sefa, Burak (Boluspor)
Cemil Serezli