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ÖZET İZLE: Adana Demirspor 2-3 Erzurumspor Maçı Özeti Golleri İzle |Adana Demir Erzurum kaç kaç bitti?

Adana Demirspor Erzurumspor ile karşılaştı. Adana Demirspor Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor Erzurumspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Adana Demirspor 2-3 Erzurumspor Maçı Özeti Golleri İzle |Adana Demir Erzurum kaç kaç bitti?

22 Nisan 2018 17:21

Adana Demirspor Erzurumspor maçı özeti ve golleri izle... İşte karşılaşma ile ilgili detaylar...

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B.B. Erzurumspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 32. Haftasında play-of yolunda deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar ‘rejenerasyon’ ağırlıklı idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. 
Erzurumspor Tesislerinde Bekamenga’nın sakatlığı dışında eksik bulunmayan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde hazırlıklar devam etti. Mavi-beyazlılar, Pazar günü oynayacakları Adanademirspor maçına kilitlenirken maçtan mutlak üç puan hedefleniyor. 

Düz koşunun ardından ‘Rejenerasyon’ ve ‘tenis’ çalışması antrenmanına ağırlık veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Adana Demirspor maçı bizim için play-off yolunda son derece önemli bir maç olacak. Lig’de 4 tane kalan final haftası vardı, bunu 3´e indirdik. Pazar günü oynayacağımız Adana Demispor maçı bizim için final niteliğinde olacak. Bu maçı da kazanarak hedeflediğimiz yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu. 

 

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