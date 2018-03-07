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ÖZET İZLE: Adana Demirspor 3 - 1 Denizlispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle | Adana Demir Denizli kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Adana Demirspor Denizlispor maçı geniş özeti ve golleri izle. Adana Demirspor Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Adana Demirspor 3 - 1 Denizlispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle | Adana Demir Denizli kaç kaç bitti?

07 Mart 2018 18:16

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Kerem Can’ın ortasında ceza sahasında Mehmet Akyüz’ün şutunda top kaleci Kurtuluş'un müdahalesiyle kornere çıktı.

21. dakikada İsmail Haktan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

26.dakikada Adana Demirspor’da Erhan’ın sağ kanattan ortasında Atabey’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

33. dakikada İsmail’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kappel’in sert şutunda top kaleci Kurtuluş’ta kaldı.

45. dakikada Keremcan’ın ortasında Kappel kaleci Kurtuluş’u geçerek şutunu çekti, savunma araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

48. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tambe'nin plasesinde top ağlarla buluştu. 2-1

56. dakikada Lalawele’nin kullandığı köşe atışında Adil’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

90. dakikada Atabey’in pasında Mendy, topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çavuş xx, Mustafa Ergin xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan x (Adil dk. 32 x), Batuhan xx, Erhan xx, Sezer xx, Yiğit xx (Sergiy dk. 77 x), Tambe xx, Savaş xx, Aydın xx, Mendy xx, Atabey xx
Yedekler: İsmail, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Gege
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Denizlispor: Asil x, Canberk xx, Cenk x, Alperen x (Barış dk. 86 x) , Keremcan x, Ziya x, Hasan x, İsmail x (Atakan dk. 78 x), Kappel x, Mehmet xx (Burak dk. 60 x)
Yedekler: Zeki, Talha, Burak, Lazic, Veli, Cihan, Taşkın, Berkan
Teknik Sorumlu: Hamit Cihan
Goller: Mehmet (dk. 21) (Denizlispor), Atabey (dk. 26), Tambe (dk. 48) Mendy (dk. 90) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Batuhan, Yiğit, Erhan, Lalawele (Adana Demirspor), Keremcan (Denizlispor)  

Cemil Serezli - Umutcan İşledici
 

 

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