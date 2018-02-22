ÖZET İZLE: Adanaspor 1-0 Adana Demirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Adanaspor Adana Demirspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana derbisinde Adanaspor evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adanaspor 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Adana Demirspor’da Atabey’in ceza alanı içerisinde çalımlarının ardından plasesinde top yandan az farkla auta çıktı.

45. dakikada Adanaspor’da Bahattin kaleci ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda, vuruşunda top yerden auta çıktı.

55. dakikada Adana Demirspor’da Mendy’nin orta sahadan kaptığı top ile çalımlarla ceza alanına kadar girdi, kaleci ile karşıya pozisyonda şutunda kaleciyi geçen topu Renan Diniz çizgiden çıkarttı.

82. dakikada Adanaspor’da Mustafa Sevgi’nin kaptığı topta cepheden sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

89. dakikada Adanaspor’da Roni’nin sağ kanattan getirdiği topta orta şut karışımı vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Gökmen Olgaç xx, Deniz Caner Özaral xx

Adanaspor: Hayrullah xx, Emre Can xx, Berkan xx, Renan Diniz xx, Didi xx, Oğuzhan x (Uche dk. 58 x), Tevfik xx, Koman xx, Roni xx, Bekir x (Mustafa dk. 65 x), Bahattin x (Bahattin dk. 81 x)

Yedekler: İrfan, Yakup, Ahmet, Alpay

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Adana Demirspor: İsmail xx, Yiğitcan xx, Batuhan xx, Erhan xx, Sezer xx, Kubilay xx, Lalawele x (Aydın dk. 70 x), Tambe x (Gege dk. 46 x), Savaş xx (Yiğit dk. 78 x), Mendy xx, Atabey xx

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Mustafa, Adil, Ömer, Lingane

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Gol: Roni (dk. 89) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Tevfik, Koman, Roni (Adanaspor), Savaş, Kubilay, Sezer (Adana Demirspor)

Cemil Serezli

