ÖZET İZLE: Adanaspor 1- 3 Altınordu Maç Özeti ve Golleri İzle | Adana Altınordu kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor evinde Altınordu ile karşılaştı. Mücadeleden Altınordu 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Maçtan Dakikalar
4. dakika Altınordu’da Berkay’ın ortasında net pozisyonda Kerim’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
8. dakika Altınordu’da Berkay’ın ara pasında Erdoğan ceza alanı dışından sert plasesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
23. dakika Adanaspor’da Roni kaleciyi geçti, açısının kapanmasının ardından pasında topu Magaye ile buluşturdu. Magaye’nin gelişine şutunda top Altınordu savunmasından döndü.
32. dakika Altınordu’da Barış ceza alanı içerisinde ara pasında Mirkan yakın mesafeden şutunda topu ağlarla buluşturdu. 0-2
65. dakika Adanaspor’da Oğuzhan çalımlarla geldi, cepheden sert şutunda kaleci Erce kornere çeldi.
67. dakika Adanaspor’da Bahattin’in yerden sert ortasında Roni yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 1-2
69. dakika Altınordu’da Erdoğan’ın ceza alanında pasında Kerim gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Ali Akkor xx
Adanaspor: Hayrullah x, Gökhan x, Berkan x, Renan Diniz x, Tevfik x (Bahattin dk. 52 x), Renan Foguinho x, Alpay x (Oğuzhan dk. 36 x), Koman x (Abdulaziz dk. 80 x), Roni xx, Bekir x, Magaye x
Yedekler: İrfan, Yakup, Ahmet, Mustafa
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Altınordu: Erce xx, Yusuf xxx, Hasan xx, Serkan xx (Rıdvan dk. 75 x), Erdoğan xxx, Kerim xxx, Deniz xx, Barış xx (Caner dk. 82 ?), Berkay xx, Murat xx, Mirkan xxx (Fatih dk. 90 ?)
Yedekler: Berke, Ali Mert, Alican, Enis
Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu
Goller: Roni (dk. 67) (Adanaspor), Erdoğan (dk. 8), Mirkan (dk. 32), Kerim (dk. 69) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Bahattin (Adanaspor), Mehmet, Deniz, Rıdvan (Altınordu)
Cemil Serezli