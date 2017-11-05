ÖZET İZLE: Adanaspor 3-2 Çaykur Rizespor|Adanaspor Çaykur Rizespor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka 3-2 Adanaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Adanaspor’da Magaye’nin ceza sahası içerisinde vurduğu top kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.
20. dakikada Adanaspor’da Vlagyimir’in vurduğu top ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Çaykur Rizespor’da Kweuke ceza sahası içerisinde topa vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
40. dakikada Adanaspor’da Bahattin’in uzaktan vurduğu top gol oldu. 2-1
46. dakikada Çaykur Rizespor’da Kweuke ceza sahası içerisinde topa vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.
48. dakikada Adanaspor’da Oğuzhan uzaktan topa vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.
78. dakikada Çaykur Rizespor’da Segovia penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. 2-2
89. dakikada Adanaspor’da Bahattin uzaktan topu vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
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Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Serkan Çimen x, Osman Gökhan Bilir x,
Adanaspor: İrfan xx, Gökhan Süzen x, Magaye xxx (Abdulaziz dk. 67 xx), Oğuzhan x (Silva dk. 61 x), Onur xx, Tevfik x, Renan xx, Didi xx, Vlagyimir xxx, Bekir xx (Sercan dk. 82 x), Bahattin xxx
Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Bilal, Uğur
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet xx, Petruccı xx, Kweuke xxx (Halil İbrahim dk. 87 x), Recep xx, Marwane xx, Segovıa xx, Oğulcan xx (Süleyman dk. 57 x), Milosevic xx, Orhan xx, Ümit xx
Yedekler: Cihan, Muhammed, Ozan, Sinan, Furkan, Özgür, Emirhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Vlagyimir (dk. 20), Bahattin (dk. 41 ve 89) (Adanaspor), Kweuke (dk. 31), Segovia (dk. 78 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Magaye, Bekir, Didi (Adanaspor), Milosevic (Çaykur Rizespor)
Umutcan İşledici