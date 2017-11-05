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ÖZET İZLE: Adanaspor 3-2 Çaykur Rizespor|Adanaspor Çaykur Rizespor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

TFF 1. Lig'de Adanaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Adanaspor Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Adanaspor Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve golleri izle

ÖZET İZLE: Adanaspor 3-2 Çaykur Rizespor|Adanaspor Çaykur Rizespor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

05 Kasım 2017 20:12

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka 3-2 Adanaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Adanaspor’da Magaye’nin ceza sahası içerisinde vurduğu top kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.

20. dakikada Adanaspor’da Vlagyimir’in vurduğu top ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Çaykur Rizespor’da Kweuke ceza sahası içerisinde topa vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

40. dakikada Adanaspor’da Bahattin’in uzaktan vurduğu top gol oldu. 2-1

46. dakikada Çaykur Rizespor’da Kweuke ceza sahası içerisinde topa vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

48. dakikada Adanaspor’da Oğuzhan uzaktan topa vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.

78. dakikada Çaykur Rizespor’da Segovia penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. 2-2

89. dakikada Adanaspor’da Bahattin uzaktan topu vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Serkan Çimen x, Osman Gökhan Bilir x,

Adanaspor: İrfan xx, Gökhan Süzen x, Magaye xxx (Abdulaziz dk. 67 xx), Oğuzhan x (Silva dk. 61 x), Onur xx, Tevfik x, Renan xx, Didi xx, Vlagyimir xxx, Bekir xx (Sercan dk. 82 x), Bahattin xxx

Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Bilal, Uğur

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet xx, Petruccı xx, Kweuke xxx (Halil İbrahim dk. 87 x), Recep xx, Marwane xx, Segovıa xx, Oğulcan xx (Süleyman dk. 57 x), Milosevic xx, Orhan xx, Ümit xx

Yedekler: Cihan, Muhammed, Ozan, Sinan, Furkan, Özgür, Emirhan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Vlagyimir (dk. 20), Bahattin (dk. 41 ve 89) (Adanaspor), Kweuke (dk. 31), Segovia (dk. 78 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Magaye, Bekir, Didi (Adanaspor), Milosevic (Çaykur Rizespor) 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: Adanaspor Çaykur Rizespor özet izle

 

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