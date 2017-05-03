ÖZET İZLE: Ajax: 4 - Lyon: 1 (Maç sonucu) Ajax finale göz kırptı...

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Johan Cruyff Arena'da Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 25. dakikada Traore ile 1-0 öne geçti. 34. dakikada Dolberg'in fileleri havalandırmasıyla Ajax ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda hızlı bir giriş yapan Hollanda ekibi, 49. dakikada Amin Younes'in golüyle 3 farklı öne geçti. (3-0) Lyon 66. dakikada Valbuena'nın golüyle umutlanırken, son sözü 71. dakikada Traore söyledi ve Ajax, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

İki takım arasında Fransa'da oynanacak rövanş mücadelesi 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

HERKES AJAX'I KONUŞTU!

Ajax ile Lyon arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk karşılaşmasına Hollanda ekibinin çıkardığı 11 tüm dünyanın saygısını kazandı.

Yaş ortalaması 21,8 olan takımda 17-24 yaş arası 10 futbolcu forma giyerken, sadece 30 yaşındaki Schöne bu genç ekipte kendine yer bulabildi. Ajax ilk yarıda Beşiktaş’ı eleyerek yarı finale yükselen Lyon’a 2 gol birden atarken, genç golcü Dolberg tarihe geçti. Henüz 19 yıl 209 günlükken UEFA Avrupa Ligi’nde gol atma başarısı gösteren Dolberg, en genç golcüler arasına ismini yazdırmayı başardı.

Takımın 19’luk golcüsü Kasper Dolberg bu sezon 20 gol, 6 asistlik performansa imzasını atarken daha şimdiden devleri peşine takmayı başardı. Transfer sezonunun gözde gençleri arasında yer alan Dolberg için 35-40 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor.

Ajax’ın sadece 11’inde değil yedekleri arasında da 17-20 yaş arasında 5 oyuncu yer alıyor. O isimlerden biri de Hollanda'nın efsaneleri arasında yer alan Kluivert'ın 17'lik oğlu Justin Kluivert'tan başkası değil.

Avrupa Ligi maçında gol yağmuru Ajaxta dikkat çeken detay...

MAÇA ZİYECH DAMGASI!

Ayrıca maçta yıldızlaşan Hakim Ziyech, Avrupa Ligi tarihinde bir yarı final ya da final maçında üç asist yapan ilk oyuncu oldu.