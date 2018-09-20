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ÖZET İZLE: Akhisar 0-1 Krasnodar Maç Özeti ve Golleri İzle |Akhisar Krasnodar Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Akhisar 0-1 Krasnodar Maç Özeti ve Golleri İzle |Akhisar Krasnodar Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Akhisar 0-1 Krasnodar Maç Özeti ve Golleri İzle |Akhisar Krasnodar Kaç Kaç Bitti?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında Akhisar sahasında Krasnodar'ı ağırladı. Akhisar Krasnodar maçı geniş özeti ve golleri izle. Akhisar Krasnodar maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Akhisar Krasnodar geniş özeti ve golleri izle... UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Claesson'un ara pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Ari'nin müsait pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada Krasnodar atağında rakiplerinden tek tek sıyrılan Wanderson'un ceza yayının içinden yerden vuruşunda top kaleci Fatih'in ellerinde kaldı.

22. dakikada Akhisarspor kontratağında Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in gelişine şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

23. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topa Seleznyov, penaltı noktası yakınlarında kontrol ettikten sonra sert vurdu, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Krasnodar atağında Kabore'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Claesson'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada Güray'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Seleznyov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

58. dakikada Josue'nin pasıyla topla buluşan Güray'ın ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

64. dakikada Akhisarspor'un sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Krasnodar savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Güray'ın sol kanatta yerden pasında ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinde topla buluşan Bilal'in bekletmeden sert vuruşunda kaleci Kritsyuk üzerine gelen topu tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ville Nevalainen, Jan Peter Aravirta, Mika Lamppu

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir (Onur dk. 81 ?), Serginho, Sissoko,

Josue (Bilal dk. 60) , Güray, Regattin (Manu dk. 60), Seleznyov

Yedekler: Lukac, Aykut, Eray, Onur, Dany

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak

Krasnodar: Kritsyuk, Stotski, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Mamaev (Pereyra dk. 69), Wanderson (Cueva dk. 80 ?), Claesson, Ari (Petrov dk. 84 ?)

Yedekler: Adamov, Sinitsin, Fjoluson, Shishkin

Teknik Sorumlu: Oleg Fomenko

Gol: Claesson (dk. 26) (Krasnodar)

Sarı kartlar: Seleznyov (Akhisarspor), Kabore, Martynovich (Krasnodar)  

 Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Ersan Erdoğan
 

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