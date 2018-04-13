ÖZET İZLE: Akhisar 0-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle | Akhisar Beşiktaş kaç kaç bitti?

Akhisar Beşiktaş maç özeti golleri izle... Kartal Manisa'da zirveye uçtu! Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.

Akhisar 0-3 Beşiktaş

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Caner’in sol kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Babel’in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Caner’in sol kanattan ortaladığı top ceza alanı önündeki Serginho’dan sekerek ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Negredo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-2

32. dakikada sol kanattan Ömer’in yerden ceza alanına gönderdiği pasa hareketlenen Seleznyov'un altıpas üzerinde yaptığı vuruşta, kaleci Fabricio son anda topu uzaklaştırdı.

39. dakikada Ömer’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpasın içerisinde iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda top, iyi yer tutan kaleci Fabricio’nun kucağında kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Negredo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Querasma’nın trivela vuruşunda kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.

48. dakikada Pepe’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlara gitti. 0-3

52. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası içerisine girerek, kaleciyi geçen Querasma’nın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

56. dakikada T.M. Akhisarspor atağında ceza yayı önünde topla buluşan Larsson’un müsait pozisyonda ceza sahası içerisine girer girmez yerden yaptığı vuruşta top, kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdem Bayık xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac x, Caner x, Mustafa Yumlu x, Kadir x (Henrique dk. 36 x), Ömer xx, Serginho x, Sissoko x (Bia dk. 73 x), Aykut xx, Eray x, Larsson x, Seleznyov x (Bilal dk. 60 x)

Yedekler: Bora, Barbosa, Onur, Orhan, Hasan Ali, Dany, Fatih

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Fabricio xxx, Adriano xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xxx, Medel xx, Hutchinson xx, Querasma xx (Vida dk. 81 xx), Talisca xx (Tolgay dk. 77 xx), Babel xxx, Negredo xxx (Mustafa Pektemek dk. 78 xx)

Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Lens, Necip, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 3 ve 48 ), Negredo (dk. 20) (Beşiktaş)

Sarı kart: Negredo (Beşiktaş)

Beşiktaş’a İzmir’de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç için İzmir’e gelen Beşiktaş, coşkuyla karşılandı.

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar; Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaşlı oyuncular da havalimanına gelen taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra Manisa’da konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kafilesi şu isimlerden oluşuyor: Fabricio, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Tosic, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Talisca, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Negredo, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Adriano, Medel ve Ouaresma.