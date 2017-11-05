ÖZET İZLE: Akhisarspor 0 - 4 Alanyaspor | Akhisarspor Alanyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 11. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Larsson’un sol kanattan savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Henrique’nin ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, kaleci Haydar meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
7. dakikada Vagner Love’nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda tehlikeli pozisyonda topa sahip olan Welinton’un şutunda Akhisarspor savunmasına çarpan top kornere çıktı.
8. dakikada Vagner Love’nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Junior Fernandes’in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Lopes’in sağ kanattan yerden ortasında Alanyaspor savunmasını geçen topa penaltı noktası yakınlarında müsait pozisyonda gelişine vuran Larsson’un şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
32. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Vagner Love’nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak önce savunmaya ardından üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Junior Fernandes’in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi solundan yaptığı vuruşta top filelere gitti. 0-2
Akhisarspor Alanyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle
55. dakikada ceza sahası içerisinde Hora’nın topuk pasında müsait pozisyonda topla buluşan Emnes’in gelişine sert şutunda kaleci Haydar, son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.
57. dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine Emre Akbaba’nın dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın kapattığı köşeden filelerle buluştu. 0-3
66. dakikada Barbosa’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunda kaleci Haydar son anda çizgiden ayaklarıyla meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
67. dakikada Alanyaspor’un kontratağında Junior Fernandes’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında yatarak vuran Emre Akbaba’nın şutunda kaleci Lukac, ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.
76. dakikada ceza sahası içerisinde Maniatis’in pasıyla topla buluşan Vagner Love’nin yerden düzgün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Sönmez xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac x, Lopes x, Caner x, Mustafa xx, Ömer x, Sissoko x, Soner x, Onur x (Emnes dk. 46 x), Serginho x (Barbosa dk. 61 x), Larsson xx, Henrique x (Hora dk. 46 x)
Yedekler: Fatih, Alperen, Eray, Aykut, Muğdat, Orhan, Kadir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Gassama xx, Tzavellas xx, Welinton xx, N’sakala xx (Berkan dk. 80 x), Fofana xx, Taha xx (Lungu dk. 81 ?), Efecan xxx, Emre Akbaba xxx, Junior Fernandes xxx (Maniatis dk. 73 xx), Vagner Love xxx
Yedekler: Riou, Sackey, Birol, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Ufuk
Teknik Direktör: Safet Susic
Goller: Junior Fernandes (dk. 8 ve 35), Emre Akbaba (dk. 57), Vagner Love (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: N’sakala, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Caner, Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor) ,
Önder Aydın-Barış Gezici-Sadık Cangel