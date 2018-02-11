ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-0 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Akhisarspor Bursaspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Bursaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakiklar
8. dakikada Olcan’ın rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin üzerinde müsait pozisyonda Mustafa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
24. dakikada Olcan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının hemen önünde Mustafa’nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada Kembo’nun pasında topla buluşan Bostock’un ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda top savunmaya çarparak kaleci Lukac'ta kaldı.
45. dakikada Akhisarspor savunmasında Caner'in kaleciye geri pasında araya girerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un vuruşunda kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada sol kanattan Olcan’ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko’nun kafa vuruşunda top kaleci Harun’da kaldı.
70. dakikada Olcan’ın sağ köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Bursaspor savunmasından seken topa Sissoko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun’da kaldı.
71. dakikada Bursaspor atağında Grozav’ın göğsüyle indirdiği topu önünde bulan Delarge Dzon’un ceza sahası içi sol çaprazda müsait pozisyonda yaptığı kötü vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
79. dakikada Stancu’nun ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci Lukac, topla buluşan Delarge Dzon’un önüne yatarak, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Akhisarspor Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Çınar xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xxx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xxx, Ömer xx, Sissoko xx, Soner xx, Eray xx (Serginho dk. 73 xx), Olcan xx, Larsson xx (Muğdat dk. 81 x), Seleznov xx (Bilal dk. 88 ?)
Yedekler: Fatih, Aykut, Barbosa, Henrique, Orhan, Dany, Bilal, Geoffrey Bia
Teknik Direktör: Okan Buruk
Bursaspor: Harun x, Barış x (Grozav dk. 68 x), Ekong xx, Titi x, Behich xx, Shehu x (Delarge Dzon dk. 61 x), Badu xx, Kembo xx, Bostock x, Yusuf x, Stancu x
Yedekler: Muhammed, Ertuğrul, Sinan, Faty, Furkan, Joshua, Onur, Mikel Agu
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Gol: Mustafa (dk. 24) (T.M. Akhisarspor)
Sarı kartlar: Shehu, Titi (Bursaspor), Soner, Serginho, Ömer, Lopes, Mustafa (T.M. Akhisarspor)