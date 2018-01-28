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ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Akhisar Antalya kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 19.hafta karşılaşmasında Akhisarspor Antalyaspor ile karşılaştı. Akhisarspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Akhisarspor Antalyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Akhisar Antalya kaç kaç bitti?

28 Ocak 2018 18:16

Süper Lig’in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’ndaki ilk maçında Antalyaspor’u ağırladı.Karşılaşma  1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar 

7.dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Soner’in sert şutunda kaleci Ferhat iki hamlede topu kontrol etti.

21.dakikada Deniz Kadah’ın sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Danilo göğsüyle Emre’nin önüne indirdi. Emre’nin penaltı noktası yakınlarında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35.dakikada Bilal’in rakip ceza yayının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Fatih son anda direğin üstünden kornere çeldi.

48.dakikada Soner’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topa sahip olan Olcan’ın müsait pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

53.dakikada Akhisarspor atağında Olcan’ın sol kanattan kavisli ortasında ceza sahası içinde Henrique’nin kafa vuruşunda top Ferhat’ın ellerinde kaldı.

58.dakikada Olcan’ın sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyondaki Henrique’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarıya gitti.

64.dakikada Bilal’ın havadan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique’nin aşırtma şutunda top üstten auta çıktı.

76.dakikada Olcan’ın sağ köşeden kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası içi solunda önünde bulan Seleznov’un sert şutunda, kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

90+2.dakikada ceza alanı içinde gönderilen uzun topa Mustafa kafayla yükseklik kazandırdı. Savunmada Chico kafayla topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak kale sahası içinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Seleznyov, kaleci Ferhat'ın önünde vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Mustafa Sönmez xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx, Soner xx, Sissoko xx, Bilal x(Muğdat dk. 75 xx), Olcan xx, Larsson xx(Seleznov dk. 46 xxx), Henrique x(Serginho dk. 81?)

Yedekler: Fatih, Eray, Aykut, Barbosa, Onur, Orhan, Serginho

Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Ferhat xxx, Angelo xx, Nazım Sangare xxx, Sakıb xx, Celustka xx, Musa xx, Zeki xx(Harun dk. 70 xx), Charles xx, Danilo xx, Deniz Kadah xx, Emre xxx(Chico dk. 84 ?)

Yedekler: Boffin, Yusuf

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Emre (dk. 21) (Antalyaspor), Seleznov (dk. 90+2) (T.M.Akhisarspor)

Sarı kartlar: Charles, Zeki, Danilo, Nazım Sangare (Antalyaspor), Bilal, Soner, Serginho (T.M. Akhisarspor)

Önder Aydın - Barış Gezici
 

 

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