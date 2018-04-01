ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-2 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Akhisar Başakşehir kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşma Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar -

9. dakikada Bilal’in pasıyla topla buluşan Seleznyov’un rakip ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Volkan uzanarak, topu kontrol etti.

12. dakikada Lopes’in sağ kanat son çizgiden ceza sahası içerisine çıkardığı pasta, topa sahip olan Eray’ın vuruşunda son anda Başakşehir savunması araya girerek, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.

13. dakikada Bilal’in sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada M.Başakşehir atağında Adebayor ile duvar pası yaparak ceza sahası içerisine giren Emre’nin penaltı noktasının hemen gerisinden sert şutunda top, kaleci Lukac’tan sekti. Pozisyonu takip ederek, topu önüne alan Elia’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Lukac bir kez daha iyi yer tutarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Larsson'un ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznyov'un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağın önüne yatarak, topun ağlara gitmesini önledi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Serginho xxx, Bilal xx, Eray xx, Larsson xx, Muğdat xx, Seleznyov xx

Yedekler: Bora, Aykut, Barbosa, Onur, Henrique, Orhan, Dany, Olcan, Bia, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Costa xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Mahmut xx, Emre xx, Arda xx, Elia xx, Visca xx, Adebayor xx,

Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Kerim Frei, Egemen, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Serginho (dk. 13) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kart: Muğdat (T.M. Akhisarspor)