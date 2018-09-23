ÖZET İZLE | Akhisarspor 3-0 Galatasaray özet izle goller izle | Akhisarspor - Galatasaray kaç kaç?

Akhisarspor - Galatasaray özet izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Akhisarspor deplasmanına konuk oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndan oynanan mücadeleyi Akhisarspor, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ege temsilcisine 3 puanı getiren golleri Manu, penaltıdan Güray ve Mustafa Yumlu kaydetti.

Öte yandan Akhisarspor'un bir golü Video Hakem Sistemi (VAR) ile iptal edilirken, Galatasaray da Rodrigues ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Akhisarspor, puanını 5'e yükseltti. Galatasaray ise 12 puanda kaldı.

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Geçen sezon Gomis, şimdi Rodrigues kaçırdı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Akhisarspor karşısında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Geçtiğimiz sezon da Akhisar'da oynanan maçta Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de penaltı kaçırmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor maçının 42. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahası içinde Serginho tarafından düşürülmesinden dolayı penaltı kazandı. Mücadelenin 43. dakikasında topun başına geçen Garry Rodrigues'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iki takım Akhisar'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı. Topun başına geçen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya atmıştı. Akhisar'ın kalesinde yine Fatih Öztürk bulunuyordu.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Emre'nin ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

6. dakikada Serginho'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde Vrsajevic kafayla topu daha müsait pozisyondaki arkadaşı Regattin'e çıkardı. Regattin'in şık rövaşata vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

12. dakikada Manu'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regattin sert şutunda, meşin yuvarlak savunmada Ozan'a çarparak filelere gitti. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sissoko'nun pozisyonunun ofsayt olduğunu VAR sistemi ile belirleyerek golü iptal etti.

22. dakikada Güray'ın ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Manu ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Nagatomo'nun son çizgiden ceza sahası içerisine çevirdiği topu kontrol eden Rodrigues'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarıya gitti.

42. dakikada sağ köşe direğinin hemen yanından Sinan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Serginho'nun Serdar'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

43. dakikada Rodrigues'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Fatih soluna gelen topa uzanarak, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada rakip yarı alanı sağ çaprazdan Sissoko'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Regattin, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı Manu'nun önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Galatasaray'da Emre'nin sol köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

78. dakikada Akhisarspor atağında Muslera'nın kendisiyle karşı karşıya kalan Manu'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından filelere gönderdi. 2-0

84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına doğru yönelen topu kaleci Muslera havada kontrol etmeye çalışırken sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa'nın bekletmeden vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0

90+5. dakikada Nagatomo'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında Eren kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Muğdat'a indirdi. Muğdat'ın rövaşata vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Mustafa, Kadir, Eray (Onur dk. 82), Sissoko, Serginho (Dany dk. 86 ?), Regattin (Aykut dk. 66), Güray, Manu

Yedekler: Bilal, Lukac, Larsson, Barbosa, Onurcan, Josue, Bokila

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, N'Diaye, Fernando (Muğdat dk. 66), Emre, Rodrigues (Feghouli dk. 82 ?), Onyekuru, Sinan (Eren dk. 57)

Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Ömer, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Manu (dk. 51), Güray (dk. 80 pen.), Mustafa (dk. 84) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: N'Diaye, Muslera, Serdar (Galatasaray), Serginho, Güray, Regattin, Mustafa (Akhisarspor)