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ÖZET İZLE: Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe Maç Özeti Golleri İZLE |Akhisar Fener kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Teleset Mobilya Akhisar ile Fenerbahçe karşılaştı. Akhisar Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Akhisar Fenerbahçe maçı özet ve golleri izle…

ÖZET İZLE: Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe Maç Özeti Golleri İZLE |Akhisar Fener kaç kaç bitti?
ÖZET: Fenerbahçe Akhisar Maçı ATV özet | Fener AKhisar maçı kaç kaç bitti? - Foto Galeri

10 Mayıs 2018 22:47
FENER AKHİSAR ÖZET İzle: Fenerbahçe Akhisar Maçı ATV Özet İzle | Fener AKhisar maçı kaç kaç? - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor’un oldu. Diyarbakır’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, 56. kupayı müzesine götürdü. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

12. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal, topuğuyla Josef de Souza’ya pasını aktardı. Josef de Souza’nın sert şutunda kaleci Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Şener'in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa, Souza'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Soldado'nun vuruşunda Fatih gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Ömer'in ortasında altıpas noktası üzerinde Barbarosa'nın kafa vuruşunu Volkan çeldi.

26. dakikada Barbarosa’nın kullandığı serbest vuruşa Mustafa gelişine kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Barbarosa’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla buluşan Lopes'in gelişine şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

51. dakikada Mehmet Topuz’un soldan ortasında Şener’in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

56. dakikada Şener’in sağdan ceza sahasına ortasında Fernandao'nun kafa vuruşunda top kaleci Fatih’in sağından filelerle buluştu. 1-1

70. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortasında Sissoko’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

74. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fernandao'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

81. dakikada sağ kanattan Lopes’in ortasında topla buluşan Muğdat pasını Barbosa'ya aktardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada Hasan Ali’in sağdan ceza sahasına ortasında Josef de Souza'nın kafasında top filelerle buluştu. 3-2

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk xxx, Aykut Çeviker xx (Kadir Keleş dk. 79 x), Barbosa xxx, Muğdat Çelik xxx (Orhan Taşdelen dk. 90 ?), Soner Aydoğdu xx, Onur Ayık xx (Dany dk. 51 xx), Lopes xxx, Ömer Bayram xx, Sıssoko xxx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Bora Körk, Henrique, Bilal Kısa, Larsson, Bia Mujangi, Borges, Olcan Adın

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Alper Potuk xx (Fernandao dk. 46 xx), Şener Özbayraklı xx, Giuliano xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Josef de Souza xxx, Aatif xx (Janssen dk. 86 ?), Soldado xx (Valbuena dk. 66 xx)

Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Isla, İsmail, Ozan Tufan, Neto, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Lopes (dk. 32), Sissoko (dk. 70), Barbosa (dk. 81) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Fernandao (dk. 56) , Josef de Souza (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Janssen (Fenerbahçe)  

Mehmet Çakan - Mehmet Pişkin - Aydın Yorat - Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık
 

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