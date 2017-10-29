ÖZET İZLE: Alanyaspor 1-2 Beşiktaş|Alanyaspor Beşiktaş Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Vagner Love’un ceza alanı içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Efecan’ın vuruşunu kaleci Fabri çeldi. Boşta kalan topa hareketlenen Fernandes topu boş kaleye yollamak isterken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

8. dakikada ceza alanı dışından Oğuzhan’ın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Haydar’ı çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. 0-1

13. dakikada sağ kanattan Gassama’nın arka direğe sert ortasında Fernandes’in yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

26. dakikada Fernandes'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Welinton'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu. 1-1

32. dakikada Efecan’ın pasında ceza yayı dışından Emre Akbaba’nın sert şutunu Beşiktaş kalecisi Fabri son anda çelerek kornere gönderdi.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında atılan uzun topu Emre Akbaba, Efecan’a bıraktı. Efecan’ın sert şutunu kaleci Fabri iki hamlede kontrol etti.

54. dakikada Aytemiz Alanyaspor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba’nın vuruşu auta gitti.

60. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Haydar kolaylıkla kontrol etti.

68. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan Quaresma'nın çevirmek istediği topu savunmada Tzavellas son anda kornere gönderdi.

77. dakikada ceza alanını cepheden gören pozisyonda Babel’in yaklaşık 20 metreden yaptığı sert vuruşu kaleci Haydar güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada Adriano’nun sol kanattan ceza alanı içerisine ortasına iyi yükselen Negredo kafayla topu ağlara yolladı. 1-2

90+1. dakikada sol kanattan Querasma'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Negredo müsait pozisyonda olmasına rağmen kafayla yaptığı vuruş yandan dışarıya gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Oğulcan xx, Serkan Çimen xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Welinton xx, Fofana xx, Tzavellas xx, Sackey xx, Taha Yalçıner xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Fernandes xx, Love xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Yusuf Çoban, Lungu

Teknik Direktör: Safet Susic

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Hutchinson xx, Quaresma xx, Talisca xx, Babel xx, Cenk xx

Yedekler: Tolga Zengin, Mitrovic, Medel, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Lens, Tolgay, Necip, Negredo, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Welinton (dk. 26 ) (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Tosun (dk. 8) (Beşiktaş)

