ÖZET İZLE: Alanyaspor 3-1 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Alanyaspor Bursaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor 3-1 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Alanyaspor Bursaspor kaç kaç bitti?

Alanyaspor 3-1 Bursaspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Abdullahi Shehu kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.

13. dakikada Moussa Sow'un pasıyla sağ kanattan ceza alanı içine giren Yusuf Erdoğan'ın yerden çıkardığı topa Bogdan Stancu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada ceza alanının sağ çaprazına gelen Cenk Ahmet, yaptığı ortada Efecan Karaca, Barış Yardımcı'nın üzerinden kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cenk Ahmet'in içeri çevirdiği topa kale önünde Fernandes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada N’Sakala’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak Efecan Karaca'ya çarparak ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Grozav'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Sow'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Barış Yardımcı'nın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının sağından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı..

59. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Fernandes'in şutunda defansa da çarpan top kaleci Harun'un üzerinden ağlarla buluştu. 2-1

62. dakikada Fernandes'in pasıyla ceza alanı hemen dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girerek şutunda Ekong'un da ayağına çarpan top kaleci Harun Tekin'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. 3-1

80. dakikada gelişen Isaac Sackey'in uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Kısal xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Sackey xx, Efecan Karaca xxx, Emre Akbaba xxx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Barış Başdaş dk. 55 xx), Villafane xx (Augusto dk. 88 ?), N’Skala xx, Welinton xxx, Tzavellas xxx, Fernandes xxx (Berkan Emir dk. 90 ?), Gassama xxx

Yedekler: Remy Riou, Lungu, Lazic, Landel, Emre Nefiz, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Harun x, Tarouco x, Aziz x, Shehu xx, Barış Yardımcı x, Yusuf x (Delarge Dzon dk. 78 x) Grozav x (Jires Kembo dk. 61 x), Mikel Agu xx, Ekong xx, Sorin Stancu xx (Josua Arnold John dk. 82 ?) Moussa Sow x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Sinan Bakış, Ricardo, Furkan Soyalp, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Stancu (dk. 13) (Bursaspor) Efecan (dk. 45+2), Fernandes (dk. 59), Emre Akbaba (dk. 62) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Sackey, (Aytemiz Alanyaspor), Shehu, Mikel Agu, Josua Arnold John (Bursaspor)

Filipe Augusto Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor ara transferde Barış Başdaş'tan sonra Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu da renklerine bağladı.

Aytemiz Alanyaspor, Benfica'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu 1,5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcu daha önce ülkesinde EC Bahia, Avrupa'da Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica formalarını giydi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Benfica'dan orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu 1,5 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Orta sahadaki eksikliklerini giderdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Allah kaza bela vermeden bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisine teşekkür ediyor, camiamıza da hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

Batalla’nın tedavisine devam edildi

Öte yandan yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Kofi Atta, takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaptan Batalla’nın ise tedavisine devam edildi.

Kubilay Kanatsızkuş ameliyat oldu

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle bugün Katar'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Kubilay, ameliyatın ardından yaklaşık 1 hafta sürecek tedavi programından sonra Bursa'ya gelecek ve tedavisine burada devam edilecek.