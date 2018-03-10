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ÖZET İZLE: Alanyaspor 4-1 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanya Başakşehir Maçı Kaç Kaç Bitti?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Alanya Başakşehir maçı geniş özeti ve golleri izle. Alanya Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Alanya Başakşehir maçı skoru! İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Alanyaspor 4-1 Başakşehir Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanya Başakşehir Maçı Kaç Kaç Bitti?
Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçından kareler - Foto Galeri

10 Mart 2018 00:05
Alanyaspor - Başakşehir Maç Sonu - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazandı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

ALANYASPOR 4-1 BAŞAKŞEHİR

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kerim Frei'n sol kanattan ortasında Caiçara’nın kafa vuruşunu kaleci Haydar kontrol etti.

32. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mbilla’nın topuk pasıyla topu Fernandes'e aktardı. Fernandes düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 1-0

38. dakikada defansın hatasından topu kapan Mbilla bekletmeden Emre Akbaba’ya aktardı. Hızla ceza sahasına giren Emre'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.  

53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Haydar’dan döndü. Dönen topu Bajic karşıladı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha kaleciden döndü.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Taha’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Dönen topu kale önünde Efecan ağlara gönderdi. 2-0

81. dakikada Cenk Ahmet’in pasıyla ceza sahasına giren Fernandes topu sol kanattaki Emre’ye aktardı. Emre bekletmeden vuruşunda ağları sarstı. 3-0

84. dakikada sol kanattan Elia rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sert vuruşunda kaleciden dönün topu Bajic tamamlayarak, ağları havalandırdı. 3-1

88. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes kaleciyi de geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Duran xxx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Sackey xx, Efecan Karaca xx (Cenk Ahmet dk. 79 x), Mbilla xxx (Villafanez dk. 67 xx), Emre Akbaba xxx, N’Sakala xxx, Welinton xx, Tzavellas xx, Junior Fernandes xx, Taha xx (Fofana dk. 84 ?), Lamine Gassama xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Giannis Maniatis, Emre Nefiz, Douglas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Epureanu xx, Visca xx, Jose Marcio xx (Bajic dk. 46 xx), Mevlüt x (Napoleoni dk. 69 xx), Mahmut xx, Kerim Frei xx (Elia dk. 78 xx), Çaiçara xx
Yedekler: Mert Günok, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Egemen Korkmaz, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Junior Fernandes (dk. 32), Efecan Karaca (dk. 66), Emre Akbaba (dk. 81), Junior Fernandes (dk. 88) (Aytemiz Alanyaspor), Bajic (dk. 84) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kartlar: Epuanu (dk. 71) (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba (dk. 89) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Epureanu, Mahmut, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)  

Erdal Anak
 

 

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