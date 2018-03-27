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ÖZET İZLE: Almanya Brezilya maç özeti ve golleri | Almanya Brezilya maçı kaç kaç bitti?

Dünya futbolunun iki önemli temsilcisi Almanya ile Brezilya, hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya geldi. Mücadele Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Peki Almanya Brezilya maç özeti ve gollerini izlemek için ne yapmalıyız?Almanya Brezilya maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Almanya Brezilya maç özeti ve golleri | Almanya Brezilya maçı kaç kaç bitti?

27 Mart 2018 21:25

2018 Dünya Kupası'nın iki önemli favorisi Almanya ile Brezilya özel maçta karşılaşıyor. Salı günü TSİ 21:45'te başlayan mücadele, Ülke TV ekranlarından naklen yayınlandı. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Brezilya oldu. Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde Brezilya'yı 7-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atmıştı.

ALMANYA 0 - 1 BREZİLYA

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Almanya - Brezilya maçına dair istatistikler

- 2014 Dünya Kupası’ndaki 7-1’lik tarihi maçtan sonra ilk kez karşılaşacaklar.

- Grup maçlarında fire vermeden, 10 maçını da kazanıp Dünya Kupası vizesi alan Almanya, son hazırlık maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

- Juventus’un gündemindeki Emre Can forma şansı bulamazken, Tayfun Korkut’un gelişiyle performansını yükselten Mario Gomez son 6 dakikada forma giydi.

- Brezilya’nın kadrosunda Beşiktaşlı Anderson Talisca yer alıyor.

- Neymar’ın yokluğunda ise tüm gözler Coutinho’nun üzerinde olacak. 

 

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