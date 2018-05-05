ÖZET İZLE: Altınordu 1-1 Erzurumspor maçı geniş özet ve golleri izle

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Altınordu evinde BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Erzurum ekibi; Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir FK’nın ardından adını Play-Off’a yazdıran son takım oldu.

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Maçtan dakikalar

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaleyi karşıdan gören pozisyonda çok sert vurdu, kaleci topa iki hamlede kontrol edebildi.

34. dakikada Kerim Avcı yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci iki hamlede topu bloke etti.

55. dakikada Hakan Arslan soldan ortaladı, Erhan Çelenk dokunamadı, Mert Nobre arkaya açılan topa bomboş durumda fileleri sarstı. 0-1

83. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Kerim Avcı müthiş kullandı ve topu yerden filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazda iki kişiyi geçip vurdu, sert giden topa Fatih Aktay dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xx, Yusuf Bozdoğan xx

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Murat Uçar xx, Berkay Samancı xx, Deniz Vural xx (Alican Özfesli dk. 68 x), Kerim Avcı xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Barış Alıcı xx (Oğulcan Ülgün dk. 77 x), Mirkan Aydın xx (Fatih Aktay dk. 80 x)

Yedekler: Ali Yanar, Berke Özer, Ali Mert Aydın, Caner Aktaş, Recep Yemişçi, Enis Durak, Rıdvan Özdemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hakan Arslan xx, Acka xx, Lokman Gör xx, Tolga Ünlü xx, Metin Yüksel xx, Taylan Antalyalı xx, Scuk xx, Erhan Çelenk (Savage dk. 60 x), Burkan Eşer xx (Bekamenga dk. 89 ?), Mert Nobre xx (Abdülkadir Özdemir dk. 85 ?)

Yedekler: Ahmet Altın, Trtovac, Selim Aydemir, Bahadır Gülyurt, Erman Bulucu, Muammer Atalay, Osman Şahin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Kerim Avcı (dk. 83) (Altınordu), Mert Nobre (dk. 56) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Alican Özfesli, Berkay Samancı (Altınordu), Mert

Nobre, Acka, Burhan Eşer, Tolga Ünlü (BB Erzurumspor)



Tolga Tahçı - Ali Gözeten

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