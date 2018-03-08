ÖZET İZLE: Altınordu: 3-1 İstanbulspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Altınordu İstanbul Kaç Kaç Bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altınordu, sahasında İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Jean Bougouhi'nin kaleci Erce ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu Deniz uzaklaştırdı.

14. dakikada Ali Dere'nin sol kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada arka direkte İbrahim Yılmaz bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada savunma arkasında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın aşırtma şutunda kaleci Erce topu iyi bir reflekse çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde Miran Aydın'ın kafasında top filelerle buluştu. 1-1

43. dakikada İbrahim Yılmaz’ın ara pasında Jean Bougouhi bir anda bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Murat Uçar son anda ayak koyup mutlak golü önledi.

44. dakikada Ali Dere soldan arka direğe kesti, kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu son anda çelmeyi başardı.

45+1. dakikada Berkay Samancı’nın ara pasında topla buluşan Kerim Avcı kalecinin yanından plaseyle fileleri havalandırdı. 2-1

61. dakikada kornerden gelen topa Zafer Şensoy yükselip kafayı vurdu, kaleci Erce topu rahat bloke etti.

65. dakikada İbrahim Yılmaz yayın üzerinden çok sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler topu iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan sert ortasında, Onur Kolay’ın ters vuruşunda top direği sıyırıp auta gitti.

90+5. dakikada Barış Alıcı’nın ceza sahasında düşürülmesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Mirkan Aydın, topu ağlara yolladı. 3-1

Stat: Bornova

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Deniz Turgut xx, Ata Yıldırım xx

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Serkan Göksu xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Caner Aktaş dk. 78 x), Kerim Avcı xx (Rıdvan Özdemir dk. 71 x), Deniz Vural x (Recep Yemişci dk. 58 x), Barış Alıcı xx, Berkay Samancı xx, Murat Uçar xx, Mirkan Aydın xxx

Yedekler: Berke Özer, Ali Mert Aydın, Alican Özfesli, Enis Durak, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Okan Koçuk x, Yalçın Kılınç x, Oğuzhan Berber x (Zafer Şensoy dk. 58 x), Wellington xx, Zeki Çelik xx, Onur Kolay xx, Muhammed Demirci x (Eslem Öztürk dk. 60 x), Muhsin Yıldırım xx, Ali Dere xx, Jean-Jacques Bougouhi xx (Nemanja Kojic dk. 77 x), İbrahim Yılmaz xxx

Yedekler: Umut Kaya, Duhan Aksu, Onur Ergün, Aldin Cajic, Kubilay Aktaş, Halil Yılmaz, Yusuf Çoban

Teknik Direktör:Yalçın Koşukavak

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 14) (İstanbulspor), Mirkan Aydın (dk. 31 ve 90+5 pen.), Kerim Avcı (dk. 45) (Altınordu)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), Elsem Öztürk (İstanbulspor)

Ali Gözeten

