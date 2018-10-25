ÖZET İZLE | Anderlecht 2-2 Fenerbahçe özet izle goller izle | Anderlecht - Fenerbahçe kaç kaç?

Anderlecht - Fenerbahçe özet izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

D Grubu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sarı - Lacivetliler, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin golleri Frey ve Hasan Ali'den gelirken, Anderlecht'in gollerini Bakkali kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 4'e yükseltti. Anderlecht ise gruptaki ilk puanını aldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Gerkens'in vuruşunda Harun meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine engel oldu.

33. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Benzia'nın şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Kums'un ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Bakkali'nin şutu filelere gitti. 1-0

39. dakikada Slimani'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Isla, arka direğe ortasını yaptı.. Bu noktada Frey'in gelişine şutunu kaleci kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kums'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakkali'nin şutu filelere gitti. 2-0

53. dakikada Anderlechtli oyuncunun hatalı pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Frey, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

57. dakikada Frey'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, şık hareketlerle savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

82. dakikada Hasan Ali'nin ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Elif Elmas'ın yerden vuruşu yandan auta çıktı.

Stat: Constant Vanden Stock

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Divan Valkov

Anderlecht: Didillon, Sanneh, Saelemaekers (Najar dk. 86 ?), Bornauw, Lawrence, Saief, Trebel, Kums, Gerkens (Dauda Mohammed dk. 86 ?), Santini, Bakkali

Yedekler: Frank Boeckx, Makarenko, Milic, Musona

Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali, Skrtel, Isla, Neustadter, Jailson, Elif Elmas (Alper Potuk dk. 86 ?), Benzia (Oğuz dk. 74), Reyes, Slimani (Ayex dk. 74), Frey

Yedekler: Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Şener, Valbuena

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Gol: Bakkali (dk. 35 ve 50) (Anderlecht), Frey (dk. 53), Hasan Ali (dk. 57) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Jailson, Skrtel, Isla, Slimani, Benzia, Elif Elmas (Fenerbahçe), Kums, Saelemaekers, Santini, Bakkali (Anderlecht)