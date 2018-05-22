ÖZET İZLE | Ankara Demirspor Diyarbekirspor özet izle goller izle

Ankara Demirspor - Diyarbekirspor karşılaşması! TFF 3. Lig’de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşılaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ankara Demirspor ile Diyarbakırspor, Play-Off finalinde karşı karşıya geldi. Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Ankara Demirspor, 2. Lig'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Kerem Hakan, Emre Tosun’dan kaptığı topla ceza sahasına girerken penaltı noktası üzerine ortaladı. Muhammed Enes’in şutunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada savunmanın hatalı pasında Muhammed Enes şutunu çekti. Defanstan dönen top Çınar’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

36. dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Çınar’ın pasında Muhammed kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

42. dakikada Ankara Demirspor organize geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Kaya, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

50. dakikada Diyarbekirspor sol kanattan geldi. Ercüment’in ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Osman şutunu çekti ancak kaleci Süleyman topa sahip oldu.

57. dakikada gelişen atakta Tugay sağdan ortasını yaptı. Kaleci Süleyman’ın sektirdiği topa kale sahası önünde Aykut kafayı vurdu ve beraberliği getiren isim oldu. 1-1

66. dakikada Diyarbekirspor’dan Fatih Ergen, üst üste yaptığı itirazlar sonucunda ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

75. dakikada Ankara Demirspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Çınar sert vurdu ancak kaleci Gökhan son anda topu kornere gönderdi.

79. dakikada Furkan, rakipten kaptığı topla ceza sahası içindeki Çınar’a güzel bir pas attı. Topla buluşan 21 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruş yaparak takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

87. dakikada Ankara Demirspor yine etkili geldi. Burak Sürmeli’nin pasında topla buluşan Bilal yerden düzgün bir vuruş yaptı ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Aykut Çift’in ortasında Yakup zor pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci Süleyman son anda topu kornere göndermeyi başardı.

90+3. dakikada atılan uzun pasta Bilal savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, müsait pozisyondaki Burak Aydın’a pasını verdi. Burak farkı 2’ye çıkardı. 3-1

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim Stadı

Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Ali Saygın Ögel xx

Ankara Demirspor: Süleyman xx, Kerem Hakan xxx, Adem xxx, Ahmet Şahbaz xxx, Burak Öksüz xx, Furkan xxx (Celal dk. 90 ?), Burak Sürmeli xxx, Çınar xxx, Sebahattin xxx, Hasan Kaya xxx (Bilal dk. 83 xx), Muhammed Enes xxx (Burak Aydın dk. 87 xx)

Yedekler: Bahadır, Hasan Ahmet, Celal, Yolcu, Umut

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Tugay x, Emre xx, Emrah x, Gökhan Köseoğlu xx, Mehmet xx, Fatih x, Ercüment xx (Yakup dk. 84 ?), Osman xx (Taner dk. 69 xx), Umut x, Aykut xx

Yedekler: İhsan, Necati, Arda, İbrahim, Hamdullah

Teknik Direktör: Faruk Türk

Goller: Hasan Kaya (dk. 42), Çınar (dk. 79), Burak Aydın (dk. 90+3) (Ankara Demirspor), Aykut (dk. 57) (Diyarbekirspor)

Kırmızı kart: Fatih Ergen (dk. 66) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Tugay, Emrah, Emre (Diyarbekirspor), Furkan, Ahmet Şahbaz, Kerem Hakan, Burak Sürmeli, Burak Öksüz (Ankara Demirspor)