ÖZET İZLE | Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor özet izle goller izle | Ankaragücü maçı özet İZLE

Ankaragücü - Antalyaspor özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük yönetti.

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Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor

Maçtan dakikalar

5. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Hakan Özmert'in şutunda top direkten dönerek kaleci Hopf'da kaldı.

19. dakikada sol kanattan duran top kazanan Antalyaspor'da topun başına Hakan Özmert geçti. Özmert'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada kaptığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Mokhtar'ın şutunda kaleci Boffin topu güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada topla birlikte ceza sahası giren Doukara'nın şutunda top kaleci Hopf'tan döndü.

63. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahasına giren El Kabir'in şutunda top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

66. dakikada kontratağa çıkan Ankaragücü'nde topu alan İlhan Parlak pasını Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın ceza sahası yay üzerinden vurduğu düzgün şutta kaleci Boffin topu güçlükle oyun alanına çeldi.

68. dakikada üst üste atak yapan MKE Ankaragücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Bifouma'nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Boffin güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Cerci'nin ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

MKE Ankaragücü: Hopf, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, El Kabir, Bifouma (Cerci dk. 83 ?), Faty, Putsila (İlhan Parlak dk. 59), Erdem Özgenç, Mokhtar (Kenan Özer dk. 59)

Yedekler: Altay Bayındır, Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Kehinde, Erdem Şen, Moulin, Kaan Uykur

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin, Diego Oliveira, Maicon Marques (Harun Alpsoy dk. 78), Doğukan Sinik (Serdar Özkan dk. 86 ?), Yekta Kurtuluş (Danilo dk. 69), Grando, Cissokho, Celustka, Sangare, Doukara, Hakan Özmert

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Drole, Ozan Özenç, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Hakan Özmert (dk. 19) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Faty (MKE Ankaragücü), Danilo, Hakan Özmert, Boffin, Celustka, Grando (Antalyaspor)

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ilk Süper Lig maçı

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü-Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu ilk kez Süper Lig'de düdük çaldı.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankaragücü - Antalyaspor maçını yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu Süper Lig'de ilk bir karşılaşma yönetti. Bu sezon Atiker Konyaspor-Bursaspor, Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Medipol Başakşehir-Antalyaspor ve BB Erzurumspor-Ankaragücü mücadelelerinde 4. hakem olarak görev yapan Yalova bölgesi hakemi ilk kez ligde düdük çalacak.