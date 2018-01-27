ÖZET İZLE: Ankaragücü 0-2 Altınordu Maçı Özeti ve Golleri İzle|Ankaragücü Altınordu kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mirkan topu yay üzerinde bulunan Kerim’e aktardı. Kerim’in şutu savunmaya çarparak Korcan’da kaldı.

5. dakikada savunmadan Mehmet’in uzaklaştırdığı top Umut Nayır’ın önünde kaldı. Nayır’ın ceza sahasına girerken vurduğu şutta top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Kerim’in ortasında Erdoğan’ın bekletmeden çektiği şutta, top savunmada Ankaragüçlü futbolcu Yusuf’a çarparak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Mirkan sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bomboş olan Oğulcan topla buluştu. Oğulcan topu kontrol edip pasını boşta olan Kerim’e aktarmasıyla, kerim boş kale ile karşı karşıya kaldı. Kerim’in zayıf şutunda savunmadan Erdem topu kale çizgisi üzerinde kontrol ederek uzaklaştırdı.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak pasını ceza sahası dışında boştaki arkadaşı Sedat’a çıkardı. Sedat’ın gelişine vurduğu şutta kaleci Erce topu güçlükle çeldi.

52. dakikada Erdem’in ortasında İlhan Parlak’ın penaltı noktası üzerindeki kafa vuruşunda top kalecinin bakışları arasında direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada Tidell’in ceza sahası dışından vuruğu şutta top yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bomboş bulunan Mirkan yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top kaleci Korcan’dan oyun alanına döndü. Yere düşüp kalkan Mirkan topu tekrar önünde buldu ve direk vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

86. dakikada Erdem’in sağdan açtığı ortada Kehinde’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Stat: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Furkan Ürün xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx (Mbamba dk. 85 ?), Alihan Kubalas xx, Kenan Özer xx (Kehinde dk. 68 xx), Mehmet Sak xx, Anton Putsila xx (Tonia Tisdell dk. 60 xx), Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx, İlhan Parlak xx, Yusuf Abdioğlu xx

Yedekler: Altay Bayındır, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Szukala, Oğuzhan Orhan,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yusuf Acer xx, Oğulcan Ülgün xx (Ali Mert Aydın dk. 46 xx), Mehmet Murat Uçar xx, Serkan Göksu xx, Mirkan Aydın xxxx (Fatih Aktay dk. 84 x), Erdoğan Yeşilyurt xx, Kerim Avcı xx (Berkay Samancı dk. 70 xx), Deniz Vural xx, Hasan Hatipoğlu xx

Yedekler: Berke Özer, Kerim Alıcı, Recep Yemişçi, Rıdvan Özdemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 17), Mirkan Aydın (dk. 65) (Altınordu)

Sarı kartlar: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Erce Kardeşler (Altınordu)

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

