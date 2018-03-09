ÖZET İZLE: Ankaragücü 2-1 Adanaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Ankaragücü Adana kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

9. dakikada stat aydınlatma sisteminde arıza oldu ve bazı bölümlerin elektrikleri kesildi. Karşılaşmanın hakemi Bülen Birincioğlu 6 dakika bekledikten sonra oyunu yeniden başlattı.

29. dakikada Kenan'ın sağ kanttan ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayır'ın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde olan Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

39. dakikada elektriklerin tamamen kesilmesinden dolayı Hakem Birincioğlu maçı tatil etti.

Tatil edilen maç bugün oynandı

Karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün aynı dakikadan başladı.

51. dakikada Da Silva’nın kaptırdığı topu önünde bulan Mehmet Umut Nayır'ın ceza sahası dışından plase

vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

61. dakikada sağ kanattan Oğuz Han Aynaoğlu'nun ortasında kaleci Korcan pozisyona önde yakalanınca top doğrudan filelere gitti. 2-1

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx (Gençer Cansev dk. 85 ?), Alihan Kubalas xx, Abdülkadir Kayalı xx, Kenan Özer xx (Ferhat Kiraz dk. 90+1 ?), Mehmet Sak xx, Enes Kubat xx (İlhan Parlak dk. 76 xx), Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx, Yusuf Abdioğlu xx

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Emre Can Coşkun xx, Gökhan Süzen xx, Yakup Demir xx, Berkan Yıldırım xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx ( Abdulaziz Solmaz dk. 78 xx), Tevfik Altındağ xx, Mustafa Sevgi xx (Bilal Yener Arıca dk. 84 ?), Renan Da Silva xx (Uche Kalu dk. 72 xx), Ronei Reis xx, Magaye Nelson xx

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 33), Mehmet Umut Nayır (dk. 51) (Ankaragücü), Oğuzhan Aynaoğlu (dk. 61) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Kenan Özer, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Yusu Abdioğlu (Ankaragücü), Magaye Nelson, Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim



Başkent’te oynanan ve trafo patlaması nedeniyle tatil edilen MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakası yarın oynanacak.

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında stadı dışarıdan besleyen trafo patlaması nedeniyle stada jeneratörle yüzde 80 kapasiteyle elektrik verildi. 39. dakikaya kadar dayanan jeneratör de Ankaragücü'nün 1-0 önde olduğu sırada patlayınca stadın ışıkları tamamen kesildi. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu iki takımın oyuncalarıyla soyunma odasına gitti. Birincioğlu, prosedür gereği yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşme sonrası maçı ertelemişti.

Maç yarın 14.30'da oynanacak

Ankaragücü Kulübü'nden edinilen bilgiye göre, yaşanan olaylardan hemen sonra iki takım yöneticileri maçın yarın oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF iki takım başvurusunu göz önünde bulundurarak tatil edilen müsabakanın yarın (Cuma) saat 14.30'da oynanması yönünde karar aldı. Bunun üzerine maçın hakemleri ve misafir takım Ankara'da kaldı.

Başkent’te oynanan ve trafo patlaması nedeniyle tatil edilen MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakası yarın oynanacak.

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında stadı dışarıdan besleyen trafo patlaması nedeniyle stada jeneratörle yüzde 80 kapasiteyle elektrik verildi. 39. dakikaya kadar dayanan jeneratör de Ankaragücü'nün 1-0 önde olduğu sırada patlayınca stadın ışıkları tamamen kesildi. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu iki takımın oyuncalarıyla soyunma odasına gitti. Birincioğlu, prosedür gereği yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşme sonrası maçı ertelemişti.

Maç yarın 14.30'da oynanacak

Ankaragücü Kulübü'nden edinilen bilgiye göre, yaşanan olaylardan hemen sonra iki takım yöneticileri maçın yarın oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF iki takım başvurusunu göz önünde bulundurarak tatil edilen müsabakanın yarın (Cuma) saat 14.30'da oynanması yönünde karar aldı. Bunun üzerine maçın hakemleri ve misafir takım Ankara'da kaldı.