ÖZET İZLE | Ankaragücü 2-2 Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Ankaragücü - Trabzon kaç kaç bitti?

Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşması... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golleri 28. dakikada Novak ve 81. dakikada Rodallega'dan geldi. Ankaragücü'nün gollerini ise 43. dakikada Faty ve 90. dakikada Mokhtar kaydetti.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada El Kabir'in şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

19. dakikada Abdülkadir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un şutunda kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.

28. dakikada Sosa'nın ön tarafa açtığı ortada Yusuf kafayla topu arka direğe aşırttı. Müsait pozisyonda bulunan Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

43. dakikada Erdem pasında topla buluşan Faty gelişine vurduğu plase şutla topu ağlara gönderdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kenan'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mokhtar'ın şutunda topu Onur çeldi. Daha sonra yaşanan karambolde İlhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

60. dakikada ceza sahasının hemen dışından Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf topu güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mokhtar'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Olcay'ın pasında penaltı noktası üzerinde Rodallega'nın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

83. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içine giren Yusuf'un kaleci Hopf'la karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Kehinde'nin kafa vuruşunu kaleci Onur çeldi. Dönen topu Mokhtar filelere gönderdi. 2-2

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

MKE Ankaragücü: Hopf xx, Yalçın Ayhan xx, Pinto xxx, El Kabir xxx (Patrice Heurtaux dk. 90+3 ?), Faty xx, Arif Morkaya xx (Kenan Özer dk. 46 xx), Erdem Özgenç xxx, İlhan Parlak xx (Kehinde dk. 84 ?), Bakary Kone xx, Mokhtar xxx, Mathieu Moulin xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Cerci, Djedje

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Onur xx, Toure xx, Pereira xxx, Novak xx, Hosseini xx, Sosa xxx (Batuhan Artarslan dk. 90 ?), Yusuf Yazıcı xx (Kucka dk. 84 ?), Abdülkadir Ömür xx (Nwakaeme dk. 73 x), Olcay Şahan xxx, Onazi xx, Rodallega xxx

Yedekler: Brown, Hüseyin Türkmen, Murat Akpınar, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz, Ibanez, Uğurcan Çakır

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Faty (dk. 43), Mokhtar (dk. 90+1) (MKE Ankaragücü), Novak (dk. 28), Rodallega (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kone, Moulin (MKE Ankaragücü), Abdülkadir, Kucka (Trabzonspor)