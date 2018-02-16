ÖZET İZLE: Ankaragücü 2-4 Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle|Ankaragücü Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta müsabakasında Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Misafir takım Çaykur Rizespor mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada Sedat’ın ceza sahası dışından vurduğu plase şutta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu çeldi.

22. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Vedat Muriç’in şutunda kaleci Korcan topu kornere çeldi.

27. dakikada Koray Altınay’ın sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bomboş olan Samudio topa yükselerek vurduğu kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

34. dakikada Mehmet Umur Nayır ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine giren Enes Kubat yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

72. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Samudio yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Samudio kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 1-2

82. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Korcan topu uzaklaştırmak için kalesinden çıktı. Korcan topa yetişemeyince topu önünde bulan Samudio boş kaleye meşin yuvarlağı buluşturarak kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 1-3

85. dakikada Erdem’in kullandığı kornerde topa yükselen Alihan Kubalas topu ağlarla buluşturdu. 2-3

85. dakikada Koray Altınay ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

90+2. dakikada kontra atağa çıkan Rizespor’da Süleyman Koç’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan topu ağlarla buluşturdu. 2-4

Stat: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx, Alihan Kubalas xx, Mehmet Sak xx, Putsila xx, Enes Kubat xx (Tisdell dk. 67 xx) Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx (İlhan Parlak dk. 87 ?), Mbamba xx (Kehinde dk. 76 xx), Gençer Cansev xx

Yedekler: Altay Bayınıdır, Abdülkadir Kayalı, Mahmut Akan, Ahmet Can Arık, Szukula, Yusuf Abdioğlu, Oğuzhan Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Ramos Junior xx, Saadane xx, Orhan Ovacıklı xx, Abdullah Durak xx, Koray Altınay xx, Süleyman Koç xx, Galip Güzel xx (Recep Niyaz dk. 58 xx), Samudio Segovia xxxx (Oğulcan Çaplayan dk. 84 xx), Vedat Muriç xx (Turgut Doğan Şahin dk. 63 xx)

Yedekler: Kaya Tarakçı, Cihan Topaloğlu, Emir Han Topçu, Dos Santos, Özgür Çek, Furkan Şimşek

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Enes Kubat (dk. 34), Alihan Kubalas (dk. 85) (MKE Ankaragücü), Samudio Segovia (dk. 27, 72 ve 82), Oğulcan Çağlayan (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Koray Altınay (dk. 85) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Galip Güzel (Çaykur Rizespor)

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim

