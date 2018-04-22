ÖZET İZLE: Ankaragücü 3-0 Gazişehir Maçı Özeti Golleri İzle | Ankaragücü Gazişehir kaç kaç bitti?

Ankaragücü Gazişehir maçı özeti ve golleri izle... İşte karşılaşmaya ait bütün detaylar...

Umut Nayır: "Milli formayı giymek isterim"

Süper Lig'e çıkış yolunda büyük rol oynayan ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi öğrencisi olan MKE Ankaragücü'nün genç forveti Umut Nayır başarısıyla gençlere örnek oluyor.

Süper Lig’e çıkma yolunda önemli rol oynayan MKE Ankaragücü forveti 24 yaşındaki Mehmet Umut Nayır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Umut, hayalleri süsleyen Hukuk Fakültesi dışında, birçok insanın hayalini kurduğu başka bir meslek olan futbolcu olma özelliğine de sahip. Osmanlıspor’dan, MKE Ankaragücü’ne kiralık olarak gelen Umut, Spor Toto 1.Lig’de oynadığı 26 karşılaşmada 12 gol 3 asist ile dikkatleri üzerine çekerken 108 yaşında olan Ankaragücü’ne de Süper Lig’e çıkma yolunda da önemli katkı sağladı.

Hem futbolcu hem de hukuk fakültesi öğrencisi

Başarısıyla insanlara örnek bir davranış sergileyen Umut, futbol ve okulu bir arada götürüyor. Umut, “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kiralık olduğum Yeni Malatyaspor, Göztepespor oynadığım zamanlar beni zorladı. Sınavlara giremediğim için dersleri veremedim. Süreç uzadı. Bu sene vize dönemi devre arasına geldiği için sınavlara girdim. Sezon bitiminde ise final sınavlarım olacak. Derslerimi vermeye çalışacağım. Ankara’da olduğum için rahat oldu. Okulumu da bitirmeyi istiyorum. Futbola sevgim daha fazla ama ikisini de bir arada yürütebilmek, insanlara örnek olmanın güzel” olduğunu aktardı.

Okulu’ndan çok futbola çok yönelecek olmasından dolayı ailesinin ilk zamanlar endişesinin olduğunu ifade eden Umut, şunları kaydetti:

“Ailem başladığım süreçte endişe duyuyordu. Futbola çok yönelmemden çünkü ülkemizde sistemlerden dolayı okul ile futbolu yürütmek zor olduğu için endişe duyuyor. Onları anlayışla karşılıyorum. Futbola olan isteğimi sevgimi gördüklerinde bana destek oldular. Her zaman yanımda oldular. Onların desteği olmasa buralara gelemezdim.”

Halı sahada oynamam onlar için adaletli olmaz

Profesyonel olduktan sonra okul hayatına düzenli olarak gidemediğini, gittiği zaman da normal öğrenci gibi davrandığını söyleyen Umut, “Okula çok gidemediğim için tepki ölçemiyorum. Okuduğum bölüm yoğun olduğu için çok futbol ile iç içe olmuyor. İlgi duyamıyorlar. Ankaragücü alt yapısında oynadığım zaman halı saha maçlarına gidiyordum. Profesyonel olduktan sonra oynamam riskli olması hem de oynarsam adaletli olmayacağı için katılmıyorum. Alt yapıda oynadığımda bu kadar yoğun değildi. Profesyonel olunca okula da çok düzenli gidemedim. Okula da normal öğrenci gibi sınavlara gidebiliyorum. Okulda çok değişik tepkiler almıyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’e çıkmak için önlerinde son 3 maçın kaldığını ifade eden Umut, şunları kaydetti:

“Lige başlarken parolamız şampiyonluktu. 100 yılı aşan büyük ve sayılı camialarından. Potansiyeli ortadaydı. Bu potansiyeli de sahaya yansıtabilmek içinde sezon başından itibaren de bu amaç doğrultusunda çalıştık. Şuana kadar emeklerimiz karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Son 3 haftada da bu zamana kadar yaptığımız gidişatı devam ettirebilirsek hakkettiğimiz Süper Lig’e çıkacağız.”

Herkes Ankaragücü taraftarına hayran

Ankaragücü taraftarının itici güç olduğunu söyleyen Umut, rakip taraftar bu durum karşısında zorlandığını ifade etti. Umut, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankaragücü taraftarları, Türkiye’nin sayılı taraftar grupları arasında yer alıyor. Ben Ankaragücü’nün alt yapısından geldiğim için en zor zamanları da gördüm. Taraftarlar, o zaman da bize hep destek verdi. Yükseliş döneminde de her zaman yanımızdalar. Onları tarif etmeye gerek yok. 19 Mayıs Stadına yolu düşmüş, bize rakip olarak oynamış olan herkes onlara hayranlıklarını belirtiyor. Bizde hayranlıkla izliyoruz. Bize ekstra motivasyon sağlıyorlar. Bizim sahamıza gelen rakipler oynarken zorlanıyor. Taraftarlar bizim için çok büyük itici güç.”

Milli takım forması giymek istiyor

Milli takım formasını giymek için çok çalıştığını belirten Umut, “Futbol oynamayı düşünüyorsa, futbolcu olduktan sonra hayali en üst düzeyde oynamaktır. Her Türk gencinin isteği Milli takım formasını giyip ülkesini temsil etmektir. Bu yönde bir isteğim var. Çok çalışıp kendimi geliştirmem lazım. Üstüne koydukça, en üst seviye de performansımı gösterdikçe hocalarımız karar verir. İnşallah şerefle de giyeriz milli formayı” dedi.

Bonservisinin Osmanlıspor’da olduğunu, lig bitiminde kararı kulüplerin vereceğini ifade eden Umut, “Osmanlıspor ile şuan bir görüşme olmadı. Son 3 hafta tamamen şampiyonluğa odaklanmamız lazım. Bu sene bittikten sonra her futbolcu gibi bonservisim olan kulübüme dönmek zorundayım. Ondan sonraki süreci ilgili kulüpler değerlendirip bakacaklar. Onun için bir şey söylemem doğru olmayacağını" söyledi.

Umut, son olarak Avrupa’da İngiltere Premier Lig’in Tottenham takımda oynamak istediğini, Camp Nou stadında ise karşılaşmaya çıkmak istediğini söyledi.